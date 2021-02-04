Вирішальний момент: як вплине арешт Олексія Навального на російську опозицію?

Метью Люксмур

Російська опозиція підбиває підсумки після ув’язнення Навального. Перед вироком суду, який вирішував чи замінити умовний вирок на 3, 5 роки колонії загального режиму, Олексій Навальний 2 лютого стояв за склом клітки в залі суду, щоб звернутися до тисяч людей, які два тижні поспіль виходили на вулиці, щоб підтримати його., а також, за його словами, засудити дії влади, яка фабрикує звинувачення проти нього після того, як спроба його вбивства не вдалася. Які ж висновки зробить російська опозиція із цих подій?

«Це роблять з метою залякування великої кількості людей. Вони ув’язнюють одну людину, щоб залякати мільйони», – заявив 44-річний Олексій Навальний, найвідоміший критик президента Володимира Путіна за останнє десятиліття у Росії. «Це не демонстрація сили – це прояв слабкості».

Читайте повністю текст виступу Навального тут: Вирок і виступ Навального у суді: «Путін увійде в історію як отруйник»

Починаючи з 2011 року, Навальний та його Фонд боротьби з корупцією (ФБК) вимагають від Кремля розслідувати корупцію на найвищому рівні та під час виборчих кампаній. Це складає загрозою для верхівки політичної системи Росії, особливо на тлі зростання мережі регіональних активістів – прихильників Навального.

Тепер, коли опозиційного політика засудили до 2 років і 8 місяців колонії, бо решту терміну він уже провів до цього під домашнім арештом і у СІЗО, , рух, який він розвивав та очолював, починає аналізувати те що сталося і обмірковувати, як діяти далі.

«Ми були готові до цього, – сказав Іван Жданов, директор Фонду боротьби з корупцією, під час телефонного інтерв’ю Радіо Свобода. – Але ми вже до цього пережили великий тиск і зможемо вистояти знову».

Жданов заявив, що організація, яку надихав та заснував Навальний, буде далі діяти, оскільки її співробітники знають свої обов’язки і «Навального не потрібно замінювати».

Завданням на майбутнє, за його словами, є продовження роботи щодо притягнення до відповідальності корумпованих чиновників та публічне розкриття зловживань уряду Путіна. Це кампанія, яку мережа Навального продовжувала потужно вести без нього з серпня, коли критик Кремля був отруєний під час поїздки до Сибіру і перевезений на екстрене лікування до Німеччини.

«У мене немає конверта, який я повинен відкрити і слідувати тим крокам, які вказав Олексій», – написав у Facebook Леонід Волков, директор мережі регіональних офісів Навального.

«Але, звичайно, команда Навального та Фонд протидії корупції розуміють, що ми повинні робити зараз. Ми розуміємо, що все тільки починається. Ми розуміємо, в чому полягає наша робота», – написав Волков.

Термін ув’язнення Навального ознаменувався переломним моментом для епохи Путіна, нарівні з арештом і тюремним ув’язненням у 2003 році найбагатшої на той час людини Росії Михайла Ходорковського, нафтового магната, переслідування якого прискорило дії Кремля з метою встановлення контролю над олігархами країни та обмеження їхньої участі в політиці.

Це також дозволило Путіну закріпити контроль над ЗМІ – цей процес він розпочав незабаром після своїх перших виборів у 2000 році. Також це дало можливість Путіну збудувати централізовану політичну систему, яка все більше не терпить інакодумства.

«Дало нам мотивацію»

Олексій Навальний заявляє, що його отруєння у серпні було схвалено особисто Путіним. Це звинувачення у Кремлі відкидають.

Це посилило процес переоцінки цінностей, який уже розпочався на тлі посилення державних репресій після хвилі протестів літа 2019 року.

Відколи Навальний повернувся до Росії, від 17 січня 2021 року, поліція заарештувала понад 10 тисяч людей та застосовувала насильство на акціях протесту на підтримку російського опозиціонера.

З чотирьох координаторів Навального в різних частинах Росії, з якими 3 лютого зв’язалась Радіо Свобода, лише один погодився говорити під запис. Андрій Фатєєв з офісу Навального в Томську, сибірському місті, де його отруїли, заявив Радіо Свобода у жовтні, що отруєння критика Путіна «було як червоний прапор для бика. Це дало нам мотивацію».

Вся країна стала свідком страху Путіна

Цього разу, запитавши про його реакцію, він відповів у текстовому повідомленні із розгніваним смайликом, додаючи лише: «Ми підводимо підсумки».

Волков непохитний у своїй думці про те, що рух Навального «нікуди не дінеться».

«Ми маємо величезну моральну перевагу, – сказав він. – Вся країна стала свідком страху Путіна. Вся країна побачила, наскільки він жалюгідний і слабкий, що він готовий зробити із судами, справедливістю та здоровим глуздом».

Навіть за його відсутності, команда Навального по всій Росії були зайнята підготовкою до виборів до національного парламенту та місцевих законодавчих органів у вересні. Використання протестних настроїв призвело до (як задавалося спочатку, малоймовірної) перемоги опозиційних кандидатів не лише у Томську та Новосибірську, але й інших людей, які представляють альтернативу владній путінській «Єдиній Росії».

Вирішальний момент для Путіна?

«Теперішня ситуація є вирішальним моментом для режиму Путіна», – написала в Twitter політолог Тетяна Станова.

«Вперше за 20 років він стикається з абсолютно новою ситуацією. Кремль вперше не в змозі спрямувати суспільне невдоволення у контрольований напрямок».

Стратегія «Розумне голосування» Навального, яку було розпочато в 2019 році з метою руйнування політичної монополії «Єдиної Росії», буде ключовою для цього процесу.

Так само, за словами Жданова, як і серія нових розслідувань фактів корупції, які демонструють росіянам контраст між їхнім життям, яке вони ведуть в умовах багаторічного зниження рівня життя, та стилем життя тих, хто керує Росією.

«Путін показав, що Навальний розлютив його, оскільки він не зміг його вбити, – сказав Жданов. – Зараз він виглядає наляканим і злим. І саме так його будуть сприймати люди в Росії та за кордоном».

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