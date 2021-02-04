Фірма, що розробила системи безпеки та зв’язку для уряду Росії, працювала над «палацом Путіна» – документи

Минулого місяця «Фонд боротьби з корупцією» російського опозиційного політика Олексія Навального оприлюднив відео, в якому детально описується житлово-палацовий комплекс на узбережжі Чорного моря на 1,35 мільярда доларів, який, як стверджується, був побудований для користування президентом Росії Володимиром Путіним. Команда Навального назвала масштабний проєкт «найбільшим у світі хабарем».

Відео було переглянуто понад 100 мільйонів разів і обурення, яке воно викликало, стало рушійним фактором протестів, які охопили Росію з моменту повернення російського опозиціонера Олексія Навального з Німеччини в січні після лікування майже смертельного отруєння нервово-паралітичним агентом, у якому він звинувачує Путіна.

Припущення щодо комплексу вперше було зроблене бізнесменом-викривачем Сергієм Колесніковим у 2010 році. Деталі про щедрий проєкт прозвучали в наступні роки.

25 січня президент Росії Володимир Путін заперечив, що він або його сім’я володіють так званим палацом, хоча відео Навального лише стверджує, що комплекс був побудований «друзями» президента для його використання.

Через кілька днів речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ні Путін, ні його сім'я «не мають нічого спільного» з чорноморським комплексом.

30 січня Аркадій Ротенберг, давній друг Путіна, будівельна компанія якого бере участь у багатьох державних інфраструктурних проєктах (включно з Керченським мостом), раптом заявив, що володіє цим майном.

Російська служба Радіо Свобода знайшла документи, які підтверджують, що компанія, яка працювала над десятками державних проєктів, враховуючи встановлення захищеного зв'язку в Кремлі, розробку та впровадження електронної системи голосування в країні, брала участь в обладнанні палацу, який розташований поблизу населеного пункту Прасковеєвка, який розташований дещо південніше від курортного міста Геленджик, що у Краснодарському краї.

Фірма, відкрите акціонерне товариство, що називається «Сатурн», яка входить до фінансової групи «Система», у своєму річному звіті за 2012 рік повідомила, що протягом попереднього року вона проводила роботи в Кремлі, готелі «Дагомис» та медичному закладі «Русь», що належать адміністрації президента Росії, будівлі Московської міської адміністрації, головній будівлі російського уряду та численних інших високих російських державних установах.

Фірма встановила захищену систему комунікації для мерії Москви та захищену ситуативну кімнату в будівлі уряду Росії, відомій, як Білий дім, йдеться в річному звіті.

Фірма також розробила периметр безпеки для будівлі Адміністрації президента на московській Старій площі, яку засудили місцеві поціновувачі архітектури.

Представники «Сатурна» не відповіли на неодноразові прохання дати коментар для цього матеріалу.

Згідно з документом, «Сатурн» також працював над «пансіонатом» у Прасковеєвці. Проєкт «палац Путіна» згадується, використовується саме цей термін, у численних документах, враховуючи плани поверхів, представлені у відео Навального, та урядовий перелік об'єктів цивільної авіації, що включає вертолітний майданчик комплексу.

В інтерв'ю 2011 року «Коммерсанту» керівник апарату президента Росії Володимир Кожин також згадував «пансіонат» у Прасковеєвці, кажучи, що він будується із залученням «приватних інвестицій».

Однак Кожин зазначав, що готель «Дагомис» та санаторій «Русь» реконструюються за державні кошти в рамках підготовки до зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі. Документ «Сатурна» вказує, що фірма працювала на той час на всіх трьох об'єктах.

Бізнес на бюджеті

У документах також вказується, що майже весь бізнес «Сатурна» здійснювався на основі державних контрактів.

Існує ще одна фірма під назвою «МТУ Сатурн», зареєстрована за тією ж московською адресою, що й «Сатурн». Згідно з базою даних бізнесу «Контур.Фокус», фірмою «МТУ Сатурн» володіють «Сатурн» та фірма під назвою «РТІ Системи». Генеральний директор «МТУ Сатурн» В’ячеслав Лозинський сказав Радіо Свобода, що його команда не є дочірньою компанією «Сатурна», проте існує «паралельно».

«Ми ніколи не працювали у Прасковеєвці», – каже він.

Однак вебсайт MTU Saturn демонструє значний збіг у роботі та клієнтах двох фірм.

«Більшість замовлень підприємства виконуються в інтересах Федеральної служби охорони, Федеральної служби безпеки, Міністерства оборони, Головного управління спеціальних програм президента, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Управління справами президента та інших силових структур», – йдеться на вебсайті «МТУ Сатурн». Федеральна служба охорони охороняє урядові будівлі та чиновників вищого рангу, включно з їхніми місцями проживання.

MTU Saturn повідомляє, що вона встановила систему захищеного зв'язку в Кремлі.

У щорічному звіті «Сатурна» зазначається, що фірма проводить роботу з охорони практично на всіх основних федеральних урядових об'єктах, «створюючи для них телекомунікаційні та охоронні системи».

Якби Путін проводив час у комплексі в Прасковеєвці, об'єкт потребував би таких захищених комунікацій та систем безпеки високого рівня, які «Сатурн» та «МТУ Сатурн» регулярно встановлюють в урядових будівлях.

У 2007 році «Сатурн» відзначив своє 50-річчя. Спочатку компанія була частиною науково-виробничої корпорації «Каскад» – підприємства радянських часів, яке все ще існує і спеціалізується на радіо- та інших системах зв'язку, а також на комп’ютеризованих управлінських рішеннях. Фірма створила системи зв'язку та управління для стратегічних ракетних військ Росії. Наприкінці 1980-х «Сатурн» розробив і впровадив радянську систему державних лотерей.

У 2005 році «Сатурн» та «МТУ Сатурн» були придбані фінансовою групою «Система».

Микола Зайцев, який був генеральним директором «МТУ Сатурн» до 2018 року, заявив в інтерв'ю 2007 року, що «нещодавно ... ми працювали в резиденціях глави держави як в Кремлі, так і в декількох в інших місцях».

У 2012 році колишній віцепрем'єр-міністр і опозиційний політик Борис Нємцов, якого застрелили біля Кремля у 2015 році, опублікував звіт під назвою «Життя раба на галерах», в якому перераховано 20 резиденцій, які, на його думку, були у розпорядженні Путіна.

Принаймні чотири з тих, що є у звіті Нємцова, враховуючи комплекс у Прасковеєвці, також є у щорічному звіті «Сатурна» за 2012 рік.