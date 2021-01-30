«Палац Путіна»: російський бізнесмен Ротенберг заявив, що є кінцевим власником об’єкту

Російський бізнесмен та соратник президента Росії Володимира Путіна Аркадій Ротенберг заявив, що є кінцевим власником об’єкту, який називають «палацом Путіна».

«Зараз це буде вже не секрет – я є бенефіціаром. Там досить такий складний був об'єкт, було багато кредиторів, мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка, місце шикарне», – сказав Ротенберг в інтерв’ю головному редактору телеграм-каналу Mash Максиму Іксанову.

За словами бізнесмена, там хочуть побудувати апарт-готель. Він розповів, що придбав об’єкт кілька років тому.

«Я розумів, що це досить скандальна і важка будівля. Але – згадайте моє слово – я рідко помиляюся – мине півтора-два роки, я вас запрошу, і ви подивитеся на ту красу, яка там буде», – додав Ротенберг.

Напередодні Іксанов провів екскурсію по будинку на півдні Росії.

Видання The Insider заявляє про зв’язок Іксанова та Кремля. Журналісти вказують, що головний редактор Mash живе в будинку, який належить управлінню справами президента. Квартира площею 138 квадратних метрів належить його батьку Тахіру Іксанову – колишньому директору Великого театру. Сестра Максима Аріна Іксанова була керівницею секретаріату колишнього віцеспікера Державної думи Росії Миколи Левічева.

Максим Іксанов наразі не реагував на звинувачення у зв’язку з Кремлем.

19 січня очолюваний російським опозиційним політиком Олексієм Навальним «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) оприлюднив розслідування під назвою «Палац для Путіна». За даними фонду, резиденція біля курортного міста Геленджик на Чорному морі була збудована в 2005-2010 роках і коштувала щонайменше 100 мільярдів рублів (1,35 мільярда доларів).

Розслідування опубліковане через добу після того, як суд у місті Хімки під Москвою відправив засновника ФБК Олексія Навального на 30 діб до СІЗО після його повернення в Росію з Німеччини.