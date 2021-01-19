Росія: ФБК Навального опублікував розслідування «Палац для Путіна»

Очолюваний російським опозиційним політиком Олексієм Навальним «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.

Так званий «Палац Путіна», він же резиденція на мисі Ідокопас, був споруджений у 2005–2010 роках. Про те, що він був побудований для президента Росії, у 2010 році заявив бізнесмен Сергій Колесников. Він же оцінив вартість проєкту в 1 мільярд доларів. Відтоді про палац неодноразово писали ЗМІ, в тому числі і Радіо Свобода.

У розслідуванні «Фонду боротьби з корупцією», як стверджується, розкрита схема фінансування будівництва палацу, а також показані його інтер’єри.

«Це найбільш охоронюване місце в Росії, фактично держава в державі, і це найбільший путінський секрет. Який оберігають сотні, навіть тисячі людей – від невідомих охоронців, садівників і будівельників до найбагатших і найвідоміших людей у Росії», – йдеться у вступі до розслідування. Сама побудова палацу названа «найбільшим хабарем в історії».

Розслідування опубліковане через добу після того, як суд у місті Хімки під Москвою відправив засновника ФБК Олексія Навального на 30 діб до СІЗО після його повернення в Росію з Німеччини. Розслідування було зроблене до затримання Навального. Воно включає в себе документальний фільм тривалістю майже дві години, в ньому бере участь сам Навальний.