Навального утримують у СІЗО «Матроська тиша» в Москві

Російського опозиційного політика Олексія Навального, заарештованого на 30 діб, помістили в тримісну камеру карантинного відділення слідчого ізолятора «Матроська тиша» в Москві. У ній він перебуває сам, оскільки після прибуття з-за кордону має пройти 14-денний карантин, повідомив секретар Громадської спостережної комісії Москви Олексій Мельников, який відвідав опозиціонера в СІЗО.

За його словами, в камері є холодильник, електричний чайник, телевізор і гаряча вода.

Член ОНК передав слова Навального про те, що він радий знову опинитися в Росії та подякував за підтримку. Навальний також повідомив, що співробітники СІЗО морального чи фізичного тиску на нього не чинять.

Навального затримали 17 січня ввечері в московському аеропорту Шереметьєво. 18 січня суд, який відбувся в будівлі поліції в місті Хімки Московської області, відправив його до СІЗО до 15 лютого. На 2 лютого призначене засідання суду про заміну Навальному умовного терміну у так званій справі «Ів Роше» на реальний на вимогу Федеральної служби виконання покарань.

17 січня Олексій Навальний прилетів до Москви з Німеччини, де від серпня проходив лікування після отруєння в Росії. Пенітенціарна служба 29 грудня оголосила його в розшук, заявивши про те, що він порушив правила випробувального терміну, зокрема, не відзначався в кримінально-виконавчій інспекції. При цьому випробувальний термін закінчився 30 грудня, а сам вирок у так званій справі «Ів Роше» – 3,5 року позбавлення волі умовно, – згідно з постановою Європейського суду з прав людини, був ухвалений у 2014 році з порушенням прав Навального.

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня 2020 року і в стані коми відправлений на лікування до Німеччини. Він стверджує, що залишив Росію не з власної волі, і відкидає претензії пенітенціарної служби. Навальний знав про те, що йому загрожує затримання, але все одно вирішив повернутися до Росії. Навальний стверджує, що отруєний був російськими спецслужбами за вказівкою влади, можливо, особисто Володимира Путіна. Опубліковане розслідування групи Bellingcat наводить факти стеження співробітників ФСБ за Навальним, а один із імовірних причетних до отруєння них фактично зізнався в замаху.