Литва закликала запровадити санкції проти Росії за арешт Навального

Глава МЗС Литви Едгар Рінкевичс закликав запровадити нові санкції проти Росії через арешт судом міста Хімки Московської області Росії опозиціонера Олексія Навального.

«Росія знову порушує свої міжнародні зобов’язання. Латвія закликає Раду Європи та відповідні міжнародні організації втрутитися. Ми також повинні обговорити це у Раді міністрів закордонних справ ЄС та ініціювати нові санкції проти Росії», – написав Рінкевичс у твітері.

Суд міста Хімки Московської області Росії, який провів засідання в приміщенні відділку поліції, 18 січня ухвалив заарештувати російського опозиційного політика Олексія Навального на 30 діб.

Навальний був затриманий в аеропорту Шереметьєво ввечері 17 січня під час проходження паспортного контролю. Федеральна служба виконання покарань заявила, що до рішення суду про запобіжний захід він має перебувати під вартою.

Раніше пенітенціарна служба звинуватила Навального в тому, що він під час перебування за кордоном порушив правила випробувального терміну, і попросила суд змінити умовне покарання у так званій справі «Ів Роше» на реальний термін. 29 грудня, за добу до закінчення випробувального терміну, Навальний був оголошений в розшук. Політик знав про намір пенітенціарної служби його затримати, але не відмовився від планів повернутися до Росії.

Олексій Навальний опинився на території Німеччини 22 серпня, його привезли туди з міста Омськ у стані коми після отруєння бойовою отруйною речовиною з групи «Новачок». У Німеччині він лікувався, а потім проходив реабілітацію. Навальний заявляв, що не з власної волі туди приїхав, і що повернеться до Росії. Він також говорив, що повідомив службі виконання покарань про своє перебування за кордоном і про те, що він там із медичних причин.