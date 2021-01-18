«Путін звик жити в столітті телевізора». Політик і політолог про затримання Навального

Зустрічати російського політика Олексія Навального, який повернувся 17 січня в Росію після лікування і реабілітації в Німеччині, в аеропорт «Внуково» приїхали тисячі людей. Однак літак з політиком і журналістами на борту сів не у «Внуково», а в «Шереметьєво», а самого Навального, який встиг дати пресі лише короткий коментар, затримали раніше, ніж він встиг пройти паспортний контроль. Адвоката до нього не пустили, хоча вона стояла поруч.

Такий сценарій був передбачуваний, але багато хто до останнього сподівалися, що він реалізований не буде. Російський опозиційний політик Дмитро Гудков вважає, що приїзд і затримання Навального матимуть серйозний вплив на суспільні настрої. Про це він розповів у інтерв’ю, телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

– Дмитре, поділіться своїми міркуваннями про те, що сталося.

У влади є 48 годин для того, щоб визначитися, як далі політична ситуація буде розвиватися в країні

– Звісно, тривожно за Олексія, за Юлю, взагалі за нашу країну. І зрозуміло, що такий ризик був – ризик арешту відразу після прильоту до Москви. Але я б поки не поспішав з висновками. У влади є 48 годин для того, щоб визначитися, як далі політична ситуація буде розвиватися в країні: або вона піде все-таки за більш-менш «лайтовим» сценарієм, або це буде дуже жорстко і рано чи пізно закінчиться крахом цього режиму. Тому що, поміркуйте самі, людина летіла додому, абсолютно нормальна ситуація: лікувався, летів додому. Здавалося б, як можна з цього зробити новину федерального і всесвітнього масштабу? Тільки наша влада може таку проблему організувати. Літак посадили в іншому місці, всіх там затримували, всіх заарештовували, залякували, попереджали: «Не приїжджай, ми тебе посадимо». Влада поводиться абсолютно неадекватно: вона плодить помилку за помилкою, і, загалом, я не вірю, що режим з таким рівнем прийняття рішень може довго проіснувати. У будь-якому випадку приїзд Олексія, я гадаю, призведе до серйозних змін, сильно вплине на суспільні настрої. Наше суспільство перебуває в громадянській комі, але рано чи пізно воно вийде з цієї коми. І потрібен якийсь тригер. Що буде цим тригером?

– Затримання Навального не стане тим самим тригером, про який ви говорите?

Душно вже просто в країні жити з такими правилами гри

– Щось рано чи пізно стане таким останнім клацанням. Затримання, яке дивилися в інтернеті мільйони людей ... Володимиру Соловйову навіть не снилася така популярність в соціальних мережах. Очевидно, що ми живемо вже в інший час. Путін звик жити в столітті телевізора і друкованих газет, але цей час безповоротно минув. Ми дивилися прямий ефір і з літака, і після прильоту, і до того, як Олексій Навальний сів у літак. Очевидно, що нам не потрібен телевізор, нам не потрібен дозвіл влади на те, щоб отримувати інформацію. Які б вони закони не приймали, все одно час і історія самі приведуть до змін, як би того не намагалася уникнути нинішня влада. У будь-якому випадку, це рік виборів в Державну Думу, Дума буде транзитною – це вам не Мосгордума, коли можна було затримати незалежних кандидатів в депутати, посадити їх до спецприймальника і максимум, що ви отримали, це 60 тисяч осіб на вулиці. Це федеральні вибори, і всі прекрасно розуміють, що якщо нічого не зміниться, то ще п'ять років ми будемо терпіти цю злочинну владу, яка не поважає закони і приймає такі правила гри, за якими неможливо жити. Душно вже просто в країні жити з такими правилами гри.

– Олексій Навальний, вочевидь, в цих виборах не зможе брати участь. А якщо з іншими опозиціонерами так само вчинить влада?

Олексій точно популярніший Путіна серед молоді в нашій країні, його знають вже у всьому світі

– По-перше, Олексій давно вже не може брати участі ні в яких виборах, але це не заважає йому залишатися найпопулярнішим політиком – він точно популярнішим Путіна серед молоді в нашій країні, його знають вже у всьому світі. Тож влада зміниться, вже зрозуміло, що не на виборах. Будь-які вибори, політичні кампанії – всього лише найкращий час, коли можна достукатися до більшої кількості людей, коли можна сформувати команду, організаційні, медійні, фінансові ресурси тощо. Згадайте червень, навіть липень в Білорусі. Хтось вірив, що на виборах президента Білорусі може змінитися ситуація? Там ще гірша ситуація. Підкреслюю: і закони там гірші, і Лукашенко там давно сидить. І спецслужби там набагато сильніші і професійніші, ніж в нашій країні, там система не так корумпована. Проте вибори різко змінили ситуацію. Якщо Лукашенко був колись ще більш-менш популярним в своїй країні політиком, хоч і був останнім диктатором, то останнім часом він перетворився просто в начальника ОМОНу, але щойно гроші закінчаться, ягадаю, силовики його здадуть в першу чергу.

– Аналогія з Білоруссю хороша, але там при цьому всі реальні опозиціонери опинилися за гратами або змушені були виїхати з Білорусі. І що ми бачимо: протестний рух загасає, все менше і менше людей виходять на вулиці, і розсмоктуються, здається, протести.

Мільйони людей хочуть змін, і рано чи пізно вони цих змін доб'ються з лідерами одними або іншими

– Протест хвилеподібний, він не буває постійним. Згадаймо історію, 1905 рік: повстання було придушене жорстоко, революція була пригнічена, але потім настав 1917 рік. Тому зараз так, а завтра буде по-іншому. І я впевнений, що Лукашенко довго не всидить, це моє глибоке переконання. Що стосується нашої країни, то тут влада буде постійно займати позицію глухої оборони: захищатися від суспільства. Посадять лідерів опозиції – знайдуться інші. Завжди знайдеться своя Тихановська. До речі, Юлія Навальна набагато сильніша і краще підходить на цю роль в разі, якщо з Олексієм щось станеться. Тож безвихідних, як жартував Фоменко, положень в «Камасутрі» не буває. Не буде одного лідера – з'являться інші. Мільйони людей хочуть змін, і рано чи пізно вони цих змін доб'ються з лідерами одними або іншими, не важливо.

Політолог і публіцист Федір Крашенинников відзначає в своєму коментарі, що російська влада, зустрічаючи Навального, одразу ж порушила всі закони і правила: самого політика фактично викрали, залишивши без адвоката і засобів зв'язку, а тих, хто людей, хто прийшов його зустрічати затримували і розганяли. Крашенинников підкреслює, що якщо суспільство ніяк на це не відреагує, правове беззаконня стане єдиною російською реальністю.

– Федоре, поділіться своїми думками, як вам це затримання?

Влада одразу, з розгону відкинула всі формальності, одразу почала порушувати всі правила, всі закони

– По-перше, ми повинні зізнатися собі: що б там не говорили про хитрий план, ніякого плану у влади не було. Ми бачили, як план на наших очах мінявся.Спочатку, вочевидь, план був показати, що прихильників Бузової більше, ніж прихильників Навального. Потім вони вирішили, що не виходить, і терміново стали думати на ходу, що робити далі. Народився дивний план посадити літак в іншому аеропорту. Але посадити в іншому провінційному аеропорту вони не могли, тому що там повний борт іноземців. Чого цим добилися, я не дуже розумію, тому що всі, кому треба було зняти момент арешту, летіли разом з Навальним, і вся ця безглузда клоунада з відтягуванням моменту посадки, крім загрози життю тим, хто летів разом і змушений був бовтатися, нарізати кола над Москвою, нічого не змінила. Що мене в усьому цьому насторожує, на що я хотів, щоб всі звернули увагу, так це на те, що влада одразу, з розгону відкинула всі формальності, одразу почала порушувати всі правила, всі закони: всі правила авіаційної безпеки відкинуті заради поточного політичного інтересу, свавілля у «Внуково», коли людей, які просто приїхали в аеропорт, стали розганяти, бити, заарештовувати.

– П'ятдесят три людини вже затримані у «Внуково», за інформацією на цей момент.

Нам доведеться щось робити на підтримку Олексія Навального, тому що його зараз просто посадять до в'язниці

– Причому у людей же квитки. Як ми знаємо, Соболь купила квиток. Як довести, що людина з квитком в аеропорт приїхала зустрічати Навального, а не Бузову або просто кудись летіти? Це дуже складно. Звичайно, можна покепкувати, що тим дурникам, які збиралися зустрічати Бузову, теж дісталося, але якось мене це, чесно кажучи, не сильно радує. Навальному навіть не дали пройти паспортний контроль, тобто це формально якась дивна ситуація. Людина прилетіла з-за кордону в Росію, а їй не дають пройти навіть паспортний контроль і одразу везуть в кутузку без адвоката. Ні, зрозуміло, що йому штампик в паспорт поставлять заднім числом. Ми просто бачимо, яке це навіть в дрібницях попрання існуючих в Росії законів. Загалом, помилилися всі ті, хто сподівався і говорив, що вони будуть діяти за правилами, навіть сам Навальний, який, в принципі, правильну риторичну позицію займає: я, мовляв, юридично правий, а вони не мають права. Але ми бачимо, що наша влада на право, на юриспруденцію наплювала з високої дзвіниці. І якщо вони і далі так будуть діяти, то ми всі разом з вами і всіма, хто нас слухає, повинні бути готові до того, що нам доведеться щось робити на підтримку Олексія Навального, тому що його зараз просто посадять до в'язниці по бєспрєдєлу всупереч всім рішенням Європейського суду і під радісний лемент і крики путінських пропагандистів. І якщо ми, люди, які підтримують Олексія Навального, нічого не зробимо, не вийдемо на якісь акції протесту і тощо, вони будуть вважати, що вони все правильно роблять.

– Ось головний, мабуть, опозиціонер. Була спроба його вбити, невдала. Потім було блискуче розслідування, де доводять, що до цієї спроби причетні співробітники ФСБ. Потім він повертається, і його заарештовують. Суспільство якось відреагує? Будуть протести?

Суспільство має бути готовим до якихось протестів

– Я сподіваюся. Давайте почекаємо все ж заяв соратників Олексія Навального, що вони вирішать, бо тут важливо не нашкодити, що називається. Я не дуже розумію, який там план. Я сподіваюся, що план існує, і закликаю послухати, що скаже Леонід Волков, що скаже Юлія Навальна, що скажуть інші люди з його оточення, але я вважаю, що, звичайно, суспільство має бути готовим до якихось протестів, тому що якщо зараз тихесенько сидіти і ніяк на це не зреагувати ... Не завтра, все це повинно бути не спонтанно, звичайно.

– Як будуть далі розвиватися події?

– Я бачу, що Леонід Волков написав, що треба чекати, коли буде призначена дата суду. У цей день він і всі інші будуть, очевидно, закликати вийти до суду і там підтримувати, тому що сенсу робити щось прямо зараз, як я розумію, немає. Треба зрозуміти, де, на який день буде призначений цей ганебний, абсолютно незаконний суд, і в цей день, очевидно, готуватися до якихось дій. Тому що якщо нічого не робити, то нічого і не буде, тому я закликаю всіх готуватися до активних протестних дій. Не обов'язково це робити сьогодні. Сьогодні люди і так вже багато зробили. Але треба готуватися до продовження або до початку великого протестного ралі в підтримку Олексія Навального, в якому всім доведеться брати участь і в Росії, і за її межами. Тому що якщо мовчати і нічого не робити, то вони його посадять, звичайно, і нічого не буде.

– Федоре, як ви оцінюєте політичний потенціал Юлії Навальної? Тому що у нас сьогодні в ефірі вже не раз говорили про те, що вона може підхопити прапор свого чоловіка і стати своєрідним лідером.

Якби Юлія Навальна хотіла займатися політикою, вона б сама про це сказала

– Це улюблена кремлівська тема. Якби Юлія Навальна хотіла займатися політикою, вона б сама про це сказала. Вона дуже розумна, зібрана і, так би мовити, чудова в усіх відношеннях жінка. І я не розумію, чому її вперто «женять», причому з подачі якихось кремлівських розумників. Якщо вона захоче підтримати прапор, то вона це зробить, тому що вони так вирішать з Олексієм і з його соратниками. А не тому, що якісь кремлівські політологи так придумали.

– У нас це озвучували і не кремлівські політологи, зауважу.

– На жаль, багато є опозиційних політологів, які будь-яку дурість, підкинуту з Кремля, радісно підхоплюють. Кремлівська концепція була наступна: Навальний злякається і не повернеться в Росію, в Росію повернеться Юлія і очолить протестний рух. Але це не справдилося, Навальний повернувся. Лідером опозиції залишається Олексій Навальний, і поки ніяких виборів, на яких Юлія Навальна могла б підхопити якийсь прапор, я не бачу. Ситуація з Тихановською абсолютно інша: Тихановського заарештували напередодні президентських виборів, в яких він збирався брати участь, і на президентські вибори вирушила його дружина. Ніяких виборів, на яких Юлія могла б обиратися замість Олексія, я, наприклад, на горизонті поки не бачу. Тому я гадаю, що це абсолютно якась нецікава зараз тема, при всій повазі до Юлії і при всьому тому, що вона, звичайно, людина з великим потенціалом. Але вирішувати не нам з вами, і не опозиційним політологам, і не кремлівським політологам.