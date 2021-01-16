Які кримінальні справи загрожують Олексію Навальному в Росії?

Ольга Бешлей

Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив, що повертається до Росії після лікування в Німеччині. Навального отруїли 20 серпня в Росії речовиною «Новачок», яку раніше виготовляли та використовували спецслужби Російської Федерації. Проте ніхто не береться однозначно сказати, що з Навальним станеться на батьківщині після повернення. В інтернеті обговорюють декілька варіантів розвитку подій, у тому числі кримінальне переслідування: щодо політика порушили одразу кілька справ. Про три справи, які порушили проти Навального в Росії, пише телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

СПРАВА ПРО ШАХРАЙСТВО

Порушена 29 грудня 2020 року

Звинувачення: частина 4 статті Кримінального кодексу Російської Федерації «Шахрайство в особливо великому розмірі».

Версія слідства: Навальний і його фонди збирали пожертви. Із зібраних 588 мільйонів рублів більше від половини – 356 мільйонів рублів (близько 138 мільйонів гривень, або 5 мільйонів доларів) – нібито витрачено на особисті цілі.

Питання до слідства:

Звідки слідчі взяли всі ці цифри? За який період рахували пожертви? Чому вирішили, що гроші були витрачені на особисті цілі?

Хто потерпілий: у кого Навальний узяв гроші та кого обдурив?

Покарання: до 10 років позбавлення волі.

СПРАВА «ІВ РОШЕ»

У 2014 році Олексія Навального та його брата Олега звинуватили в тому, що їхній бізнес із доставки посилок завдав шкоди великому клієнту – косметичній компанії «Ів Роше». Олексію присудили умовний термін, а його брату Олексію – реальний: 3,5 роки колонії. Усі ці терміни давно минули, й Олег Навальний вийшов на волю влітку 2018 року.

Звинувачення: частина 2.1, 3, 4 статті 74 Кримінального кодексу РФ, пункт 7 статті 397 Кримінально-процесуального кодексу РФ «Невиконання покладених обов’язків».

Питання до слідства:

Проте зараз чомусь Федеральна служба виконання покарань (російською ФСИН) вирішила, що Навальний порушив правила випробувального терміну, і вимагала, щоби він прийшов на інспекцію 29 грудня. Олексій Навальний не прийшов, бо перебував на лікуванні після отруєння в Німеччині. ФСВП вважає, що він міг з’явитися: як вважає відомство, політик був достатньо здоровий. Шестирічний випробувальний термін закінчився 30 грудня. Але зараз Навального можуть запроторити за ґрати.

Покарання: Яке покарання можуть призначити Навальному – невідомо. Його умовний термін становив 3,5 роки.

СПРАВА ПРО НАКЛЕП

Ця кримінальна справа з’явилася влітку 2020 року. Ветеран Другої світової війни Гнат Артеменко знявся в агітаційному ролику й у такий спосіб підтримав зміни Конституції, які пропонував президент Росії Володимир Путін. Навальний написав у твітері, що учасники агітки – «продажні холуї» та «ганьба країни».

Звинувачення: частина 2 статті 128.1 Кримінального кодексу РФ «Наклеп».

Провладні журналісти та громадські діячі вимагали від правоохоронних органів звернути увагу на висловлювання Навального. Заяву написав юрист Ілля Ремесло.

Питання до слідства:

Якийсь час здавалося, що справа затихла, але ні. За дивним збігом обставин саме 13 січня, коли Навальний оголосив про своє повернення в Росію, Ілля Ремесло повідомив, що суд відновив провадження.

Покарання: штраф до 500 тисяч рублів (близько 190 тисяч гривень) або обов’язкові (громадські) роботи до 160 годин.

Якщо буде доведений наклеп на ветерана, Навальному загрожує штраф на суму приблизно 7 тисяч доларів або обов’язкові роботи. Стаття не передбачає позбавлення волі. Проте звинувачення в «наклепі» може призвести до посиленого покарання або зміни запобіжного заходу щодо інших справ проти Олексія Навального.