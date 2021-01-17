Навальний летить в Москву

Російський опозиціонер Олексій Навальний на борту літака авіакомпанії «Перемога» 17 січня вилетів зі столиці Німеччини Берліна до Росії. Навальний відповів на запитання журналістів, які разом із ним летять у Москву. Він сказав, що не боїться повертатися в Росію, незважаючи на загрозу арешту. Федеральна служба виконання покарань Росії заявляла, що має намір затримати Навального. З Навальним летить його дружина Юлія. Літак вилетів приблизно на пів години пізніше, ніж було заплановано за розкладом. Його прибуття в Москву очікується близько 19:40 (18:40 за київським часом). Олексій Навальний залишив Росію 22 серпня – його в стані коми перевезли на лікування до Берліна після отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Розслідування Bellingcat і низки ЗМІ, опубліковане в грудні, вказує на причетність російських спецслужб до отруєння. Влада Росії це заперечує. (Відео АР)