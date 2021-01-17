У Росії в день повернення Навального поліція затримує активістів

В аеропорту «Пулково» в російському Санкт-Петербурзі в ніч на 17 січня перед посадкою на рейс до Москви затримали головного редактора телеграм-каналу «Агіт Росія» Павла Іванкіна, адміністратора телеграм-каналу «Об’єктив реалій» Андрія Макашова й активістів Олексія Барича і Олександра Края. Про це повідомило видання «МБХ-медіа» з посиланням на «Агіт-Росію» і члена Лібертаріанської партії Івана Остапчука.

За повідомленням, у Санкт-Петербурзі також затримали координатора штабу Олексія Навального Ірину Фатьянову й активіста Іллю Гантварга. Поліція зняла їх із поїзда, в якому вони їхали в Москву, щоб зустріти опозиціонера.

Пізніше стало відомо, що Фатьянову, Гантварга і Макашова відпустили з відділення поліції без складання протоколів – про це повідомив у телеграм-каналі місцевий штаб Навального.

Водночас профспілка журналістів і працівників ЗМІ Росії зажадала негайно звільнити затриманого в аеропорту кореспондента «Медіазони» Давида Френкеля. Заява опублікована на сайті організації.

«Для нас очевидно, що затримання журналіста здійснене з метою не допустити його репортажу з аеропорту «Внуково», куди ввечері в неділю повинен прибути опозиційний політик Олексій Навальний. Ми вважаємо це грубим порушенням прав журналіста і перешкоджання його професійній діяльності, за що передбачено кримінальне покарання», – додали в профспілці.

Російський опозиціонер Олексій Навальний 17 січня ввечері має прилетіти в Москву рейсом авіакомпанії «Перемога». Сотні людей, ймовірно, приїдуть в аеропорт «Внуково» зустрічати його.

Про рішення повернутися на батьківщину після кількох місяців у Німеччині, де Навальний лікувався і проходив реабілітацію через отруєння «Новачком», він оголосив 13 січня.

Російські правоохоронці попередили Навального і його соратників про «незаконність» багатолюдної зустрічі в аеропорту, а поліція в різних містах Росії в останні дні застерегла місцевих активістів від поїздки в Москву для участі в зустрічі.

Федеральна служба з виконання покарань заявила, що має намір затримати опозиціонера до засідання суду, де розглядатиметься питання про заміну йому умовного терміну на реальний у справі «Ів Роше».