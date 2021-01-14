Росія: служба виконання покарань обіцяє затримати Навального

Федеральна служба виконання покарань Росії заявила, що «вживе всіх заходів для затримання» російського опозиційного політика Олексія Навального, який оголосив про повернення до Москви, до засідання суду, де розглядатиметься питання про заміну йому умовного терміну на реальний у справі «Ів Роше».

«З огляду на зазначені факти злісних порушень, керуючись принципом невідворотності відповідальності і вимог законів, однаково рівними для всіх без винятку громадян РФ, УФСВП по Москві зобов’язане вжити всі дії із затримання порушника Навального О. до рішення суду про заміну умовного терміну на реальний», – йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили це тим, що з 24 вересня «фактичне місце перебування засудженого» йому невідоме.

Навальний зараз перебуває в Німеччині, де проходить реабілітацію після отруєння бойовою речовиною «Новачок».

Як повідомив політик 13 січня, він повернеться в Росію 17 січня. Того ж дня стало відомо, що він офіційно числиться в Росії у федеральному розшуку з 29 грудня 2020 року.