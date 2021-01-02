Bellingcat готує публікацію про вбивства за участю співробітників ФСБ

Група розслідувачів Bellingcat виявила три вбивства, до яких можуть бути причетні співробітники ФСБ Росії, запідозрені в отруєнні опозиціонера Олексія Навального, заявив в інтерв’ю «Еху Москви» журналіст Bellingcat Христо Грозєв.

За його словами, публікація про ці вбивства з’явиться в найближчі два тижні.

Днями журналіст опублікував у відкритому доступі відомості про пересування ймовірних учасників замаху на російського опозиціонера. У документах, розміщених в Google Docs, фігурують два прізвища, які згадувалися в розслідуванні The Insider, Bellingcat й інших ЗМІ. Йдеться про працівників інституту криміналістики ФСБ Василя Калашникова і Дмитра Лазаревича.

По кожному зі згаданих у таблиці зібрані дані про їхні переміщення, у тому числі дати подорожей, пункти відправлення і прибуття, іноді – номер рейсу.

Розслідування про замах на Навального було опубліковане 14 грудня, його провели Bellingcat за участю видання The Insider, телеканалу CNN, журналу Der Spiegel і Фонду боротьби з корупцією.

У публікації стверджується, що Навальний був отруєний бойовою речовиною з групи «Новачок» спеціальною групою співробітників ФСБ, які стежили за ним кілька років.

У розслідуванні докладно розповідається про пересування цих осіб, багато з яких, як стверджується, є старшими офіцерами ФСБ, по країні, дані про їхні дзвінки і про позиціонування телефонів.

Дослідники стверджують, що вся ця інформація була куплена на чорному ринку.

2 вересня в організмі Навального, якого перевезли на лікування з Росії до Німеччини, знайшли сліди «Новачка», а канцлер Німеччини Анґела Меркель зажадала від Росії пояснень того, що сталося. Лабораторії Франції, Швеції та Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили наявність отрути «Новачок» в аналізах Навального.

Кремль заперечує причетність до отруєння Навального. Президент Росії Володимир Путін прокоментував розслідування Bellingcat з цього приводу лише на третій день після його виходу – на щорічній пресконференції, заявивши, що якби політика «хотіли отруїти – отруїли б».

Європейський союз і Велика Британія запровадили заморожування активів та заборону на поїздки проти шести російських високопосадовців, які, як вважають у Брюсселі та Лондоні, відповідальні за отруєння Навального. Також під санкціями опинилася юридична особа, яка бере участь у програмі створення військових нервово-паралітичних засобів, відомих як «Новачок».