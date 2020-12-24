Держдепартамент США звинуватив ФСБ в отруєнні Навального

Держдепартамент США вважає, що співробітники ФСБ Росії використали речовину з групи «Новачок» для отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це американським ЗМІ заявив представник відомства. Речник звинуватив Росію в спробі переконати в зворотному допомогою теорій змови.

«Звісно, президент Росії, влада Росії хотіли б, щоб ми вважали по-іншому. Росія натякала на численні і часто суперечливі теорії змови. Будемо чесні: такі теорії змови – це не більше, ніж спроби відвернути від серйозних питань на адресу уряду Росії», – передає CNN заяву представника Держдепартаменту. За його словами, у отруєння політика немає іншого пояснення, окрім як участі російської влади.

У відомстві висловили впевненість у висновках Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) про те, що аналізах Навального знайшли сліди речовини з групи «Новачок».

«США вважають, що співробітники ФСБ використовували нервово-паралітичну речовину «Новачок» для отруєння Навального. Немає ніяких інших правдоподібних пояснень, окрім причетності і відповідальності за це російської влади», – цитує видання The Hill представника Держдепартаменту.

Видання пише, що ця заява Держдепартаменту «швидше за все, ще більше посилить напруженість між США і Росією». Зі свого боку, CNN повідомляє, що американські чиновники підготували антиросійські санкції через ситуацію з Навальний, але не використали їх, тому що не отримали схвалення президента США Дональда Трампа.

У матеріалі наголошується, що Трамп «ніколи конкретно не звинувачував росіян в отруєнні Навального».

Кремль заперечує причетність до отруєння Навального. Президент Росії Володимир Путін прокоментував розслідування Bellingcat з цього приводу лише на третій день після його виходу – на щорічній пресконференції, заявивши, що якби політика «хотіли отруїти – отруїли б».

14 грудня Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і телеканал CNN оприлюднили спільне розслідування, в якому стверджують, що до отруєння Навального були причетні вісім оперативників, пов’язаних з Інститутом криміналістики ФСБ (НДІ №2). Троє з них їздили за політиком в Новосибірськ, а потім до Томська, де він був отруєний 20 серпня 2020 року.

Через тиждень Навальний випустив другу частину розслідування. Він під виглядом помічника секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева подзвонив Костянтину Кудрявцеву, одному з імовірних співробітників ФСБ з групи, яка займалася його отруєнням.

За заявою Навального, Кудрявцев у розмові з ним фактично підтвердив, що політика збиралися убити за допомогою отрути класу «Новачок». Співрозмовник (Навальний стверджує, що це Кудрявцев), зокрема, розповів по телефону, що йому доручили очистити одяг Навального, зокрема білизну, від отрути «Новачок».