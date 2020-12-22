Росія відповіла на санкції через отруєння Навального

Росія відповіла своїми санкціями проти низки посадовців із Європейського союзу в відповідь на розширення санкцій ЄС через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Як заявило Міністерство закордонних справ Росії, санкції Євросоюзу «категорично неприйнятні» і «незаконні», а рішення накласти їх «конфронтаційне». Тому Москва ухвалила «рішення про розширення у відповідь списку представників країн-членів ЄС, яким заборонено в’їзд на територію Росії».

У цей перелік «увійшли ті, хто причетний до нагнітання антиросійської санкційної активності в ЄС», заявили в МЗС Росії, але конкретних імен публічно не назвали.

У міністерстві також попередили, що «недружні акції з боку західних країн будуть і надалі отримувати адекватну відповідь».

Ноти про російські санкції оголосили головам дипломатичних представництв Німеччини, Франції і Швеції, а також представництву ЄС у Москві, повідомили в МЗС.

Саме в згаданих трьох країнах фахівці виявили в аналізах Навального сліди бойової отрути з групи «Новачок». Пізніше це підтвердила й Організація за заборону хімічної зброї. Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало цю організацію і звинуватило результати експертиз в «упередженості».

Європейський союз 15 жовтня запровадив санкції проти шести російських чиновників і однієї організації через отруєння опозиційного діяча Олексія Навального, різкого критика Кремля і викривача корупції у владі Росії.

Санкції запровадили проти голови ФСБ Росії Олександра Бортникова, першого заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, голови управління внутрішньої політики адміністрації президента Андрія Яріна, двох заступників міністра оборони Олексія Криворучка і Павла Попова, а також представника президента в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла.

Під санкції потрапив і Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, де, як вважають у ЄС, розроблялася отруйна речовина з групи «Новачок», сліди якої були виявлені в аналізах Навального.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до країн-членів ЄС і заморожування можливих фінансових активів на території Євросоюзу.

Схожі заходи запровадила і Велика Британія, яка виходить із ЄС.

У Кремлі цей крок відразу назвали «недружнім».

Олексій Навальний зараз перебуває в Німеччині, де відновлюється після виписки зі стаціонару клініки Charité в Берліні, куди його доставили з реанімації омської лікарні.

Йому стало зле 20 серпня в літаку під час польоту з Томська в Москву. Пілот встиг посадити літак в Омську, після чого Навального відвезли в місцеву лікарню.

Навальний наполягає, що наказ про отруєння віддав особисто президент Росії Володимир Путін.

Російська влада заперечує отруєння Олексія Навального і причетність до цього її спецслужб.