Ймовірний керівник групи з отруєння Навального спеціалізувався на отруті типу «Новачок» – «Медуза»

Станіслав Макшаков, якого розслідувачі Bellingcat і The Insider називають керівником групи з отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального, працював у військовому інституті в місті Шихана Саратовської області Росії і спеціалізувався на впливі фосфорорганічних отруйних речовин (до цього типу належить і «Новачок») на тварин і людей, повідомляє видання «Медуза». Саме в Шиханах була винайдена отруйна речовина «Новачок», якою, за висновками кількох європейських лабораторій, отруїли Навального.

Видання виявило наукову статтю Макшакова за 2007 рік, в якій він названий кандидатом медичних наук. У 2008 році він брав участь у науковій конференції як співробітник 33-го Центрального науково-дослідницького інституту Міноборони Росії, він же – військова частина 61469.

У 1990-х майор у відставці подав позов до цієї частини через «добровільно-примусове» випробування на ньому і його товаришах по службі нових розробок хімзброї, йдеться в повідомленні.

Згадана установа розташована в Шиханах по сусідству з Державним національно-дослідницьким інститутом органічної хімії і технології. Колишній співробітник інституту розповів «Медузі», що Макшаков дійсно працював у 33-му ЦНДІ й очолював відділ, який займався питаннями токсикології й отруйних речовин.

Журналісти також знайшли кілька наукових публікацій Макшакова, в яких він вивчав особливості впливу «антихолінестеразних речовин на нервову і психічну діяльність» і дію фосфорорганічних сполук на центральну нервову систему.

У німецькій клініці Charite Навальному діагностували отруєння інгібіторами холінестерази – речовинами, які вивчав Макшаков.

Видання Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і телеканал CNN 14 грудня випустили спільне розслідування, в якому стверджували, що до отруєння Олексія Навального можуть бути причетні співробітники ФСБ Росії.

Перш ніж отруїти Навального, ймовірні співробітники ФСБ негласно спостерігали за ним, їздячи в ті ж міста, що і він. Починаючи з 2017 року, коли Навальний оголосив про свою президентську кампанію, вони здійснили 30 перельотів, які збігаються з маршрутами опозиціонера. Свої висновки розслідувачі засновують на даних про перельоти і мобільний зв’язок, джерело яких не розголошується.

Російська влада заперечує отруєння опозиціонера і причетність до цього спецслужб. Напередодні президент Росії Володимир Путін на пресконференції заявив, що Олексій Навальний «користується підтримкою спецслужб США». «Але це зовсім не означає, що його труїти потрібно. Кому він потрібен? Якби хотіли, напевно, довели б до кінця», – сказав він.

Речник Путіна Дмитро Пєсков після пресконференції визнав, що за Навальним «наглядають» спецслужби.