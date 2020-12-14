Навальний: «Я знаю всіх, хто хотів мене вбити»

Російський опозиційний політик Олексій Навальний прокоментував результати розслідування групи Bellingcat та її партнерів.

«Я знаю, хто хотів мене вбити. Я знаю, де вони живуть. Я знаю, де вони працюють. Я знаю їхні справжні імена. Я знаю їх підробні імена. У мене є їхні фотографії. …це історія про секретну групу вбивць з ФСБ, куди входять лікарі та хіміки, про те, що вони мене намагалися вбити кілька разів, а одного разу – мало не вбили мою дружину. По телевізору про це точно не розкажуть. Особливо з огляду на те, що накази цій групі дає президент Росії Володимир Путін. І, до речі, я вам розповім, чому він вирішив мене вбити», – написав Навальний, анонсуючи відео на своєму каналі в Youtube.

14 грудня було оприлюднене спільне розслідування, здійснене групою Bellingcat та кількома засобами інформації. Воно дійшло висновків, що отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального в серпні 2020 року було здійснене Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії.

Журналісти-розслідувачі з Bellingcat та російськомовного сайту Insider у співпраці з німецьким журналом Der Spiegel та американським медіаресурсом CNN, посилаючись на «об’ємні докази у вигляді телекомунікаційних даних та даних про подорожі», стверджують, що отруєння критика Кремля готувалося щонайменше з початку 2017 року.

Зараз Навальний перебуває в Німеччині, де відновлюється після отруєння нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок».

Навальний наполягає, що наказ про отруєння віддав особисто президент Росії Володимир Путін. Кремль заперечує свою причетність.

Європейський союз та Велика Британія запровадили заморожування активів та заборону на поїздки проти шести російських високопосадовців, які, як вважають у Брюсселі та Лондоні, відповідальні за отруєння Навального. Також під санкціями опинилася юридична особа, яка бере участь у програмі створення військових нервово-паралітичних засобів, відомих як «Новачок».

Засіб, використаний при отруєнні Навального, виявився схожим на той, яким були отруєні колишній подвійний агент Сергій Скрипаль та його дочка Юлія в 2018 році в англійському місті Солсбері.