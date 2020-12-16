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16 грудня 2020, Київ 21:29
Відео

«Я знаю, хто хотів мене вбити»: мільйони дивляться відео Навального, в якому він назвав ймовірну команду вбивць

«Я знаю, хто хотів мене вбити»: мільйони дивляться відео Навального, в якому він назвав ймовірну команду вбивць
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«Я знаю, хто хотів мене вбити»: мільйони дивляться відео Навального, в якому він назвав ймовірну команду вбивць

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Мільйони людей подивилися відео, опубліковане лідером російської опозиції Олексієм Навальним, в якому він називає імена кількох людей, які, за його твердженнями, намагалися вбити його в серпні за допомогою отрути військового призначення. Ці люди були також названі в спільному звіті Bellingcat, CNN, Der Spiegel і російської слідчої групи The Insider, в якому представлені докладні докази того, що вони були командою Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), яка стежила за Навальним протягом багатьох років, перш ніж остаточно отруїти його. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», Aleksei Navalny/YouTube, Reuters, Bellingcat, TASS, AP)

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