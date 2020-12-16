Лаврову «кумедно читати» про роль ФСБ в отруєнні Навального – перший офіційний коментар Москви

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров став першим російським високопосадовцем, який прокоментував розслідування групи Bellingcat і партнерів про можливу причетність ФСБ до отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це він заявив 16 грудня на пресконференції в Загребі, повідомляють російські інформагенції.

«Всі ці новини кумедно читати, але манера, в якій вони подаються, говорить лише про одне: що у наших західних партнерів відсутні будь-які етичні норми і будь-які навички нормальної дипломатичної роботи і (виявляється – ред.) небажання виконувати міжнародно-правові норми, коли йдеться про встановлення фактів», – відповів Лавров на запитання про отруєння Навального.

За словами міністра, Росія вже звикла до того, що західні країни «оголошують у ЗМІ про чергові звинувачення на адресу Росії, чи то хакери, чи то якась сенсація про подвійне і навіть потрійне отруєння Навального». «Виявилося, що в перший раз його дружину отруїли», – зазначив Лавров, виявивши обізнаність із деталями розслідування.

14 грудня Bellingcat, The Insider, CNN і Der Spiegel оприлюднили розслідування, в якому йшлося, що Олексія Навального отруїла «Новачком» спеціальна група співробітників ФСБ, які стежили за ним кілька років. Сам Навальний дійшов висновку, що така операція не могла відбутися без санкції голови ФСБ Олександра Бортникова і президента Росії Володимира Путіна.

У розслідуванні йшлося, що за два місяці до отруєння Навального в Томську ці ж співробітники ФСБ вчинили замах на нього в Калінінграді; тоді постраждала дружина політика Юлія.

Ролик про ймовірну причетність ФСБ до отруєння набрав на Youtube-каналі Навального понад шість мільйонів переглядів лише за першу добу (станом на 13:00 16 грудня – понад 10 мільйонів). Кремль поки не коментував розслідування: речник Путіна Дмитро Пєсков тимчасово скасував щоденний телефонний брифінг з журналістами, на якому, як очікувалося, його б питали про це розслідування.