Видання The Times повідомило про можливу «другу спробу» отруєння Навального

Британська газета The Times 12 грудня повідомила, що Кремль, ймовірно, зробив другу спробу отруїти російського опозиційного політика Олексія Навального після того, як провалилася перша спроба. Друга доза отрути, імовірно, повинна була потрапити в організм жертви безпосередньо перед вильотом спецлітаком з пацієнтом з Омська до Берліну. Видання першим повідомило про «другий замах», посилаючись на дані спецслужб.

Олексій Навальний впав у кому на борту літака, що вилетів 20 серпня із Томська в Москву. Пілоти, дотримуючись інструкції про порядок дій у випадку необхідності надати пасажиру невідкладну допомогу, посадили літак в найближчому аеропорту – в Омську. Бригада швидкої допомоги ввела пацієнту атропін як антидот проти отрути. Пізніше, як з’ясували незалежні європейські лабораторії, сертифіковані ОЗХЗ, було встановлено, що отрутою був різновид бойової нервово-паралітичної речовини «Новачок».

The Times припускає, що антидот, терміново введений Навальному після екстреної посадки в Омську, захистив пацієнта і від другого замаху на його життя.

«Цей атропін врятував йому життя», – заявив виданню колишній командувач британського спеціального підрозділу з боротьби з хімічними, біологічними, радіаційними та атомними засобами масового ураження.

The Times зазначає, що російські спецслужби могли мати вплив на лікаря, який лікував Навального в Омську. До такого висновку фахівці приходять, аналізуючи висловлювання лікаря про те, що пацієнт страждає не стільки від отруєння, скільки від порушення обміну речовин.

Як повідомляє «Німецька хвиля», джерела в спецслужбах Німеччини також не виключають, що була друга спроба отруїти Навального.

Один із лідерів російської опозиції Олексій Навальний на даний час перебуває в Німеччині, де відновлюється після отруєння бойовою речовиною «Новачок». Навальному стало зле 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його шпиталізували в Омську, а потім перевезли до Берліна.

Російські лікарі виключили версію про цілеспрямоване отруєння Навального, пояснивши його стан «порушенням обміну речовин».

Німецькі ж фахівці, а також кілька незалежних європейських лабораторій, знайшли в організмі політика сліди бойової отруйної речовини, схожої за складом з отрутою «Новачок», що була використана при замаху на колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля в британському місті Солсбері. Влада Британії підозрює в організації цього замаху російські спецслужби.

Захід вимагав від Кремля розслідувати обставини отруєння Навального. Російські слідчі органи відмовилися порушувати кримінальну справу.

Після цього Євросоюз і Велика Британія запровадили санкції проти осіб і організацій, які, на їхню думку, або можуть бути причетні до інциденту, або не дають ходу розслідування.

Сам Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть особисто президент Росії Володимир Путін.

У Кремлі звинувачення в причетності до отруєння Навального заперечують, вважаючи подію провокацією Заходу.