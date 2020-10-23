Путін вперше висловився про отруєння Навального

Президент Росії Володимир Путін, виступаючи на форумі «Валдай» 22 жовтня, вперше прокоментував отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Путін, як і раніше не вимовляв ім’я політика, назвавши його «фігурантом» і «громадянином».

Як заявив Путін, якби влада дійсно хотіла отруїти Навального, то його б не випустили на лікування до Німеччини. Президент Росії заявив, що особисто дав доручення Генпрокуратурі перевірити можливість відправлення опозиціонера за кордон.

«Відразу ж, як тільки дружина цього громадянина звернулася до мене, я тут же дав доручення прокуратурі перевірити можливість його виїзду за кордон на лікування. Могли і не випускати, бо у нього були обмеження, пов’язані з судовим слідством і кримінальною справою», – цитує Путіна телеканал «Дождь».

Навального отруїли в Росії в кінці серпня. Зараз політик проходить реабілітацію в Німеччині. За даними німецької влади, Навального отруїли бойовою отруйною речовиною «Новачок» російської розробки.

Лабораторії трьох європейських країн й Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) знайшли в аналізах Олексія Навального сліди цієї речовини.

Москва будь-яку причетність до замаху категорично заперечує.

Сам Навальний в інтерв’ю, які він дав після того, як виписався з клініки, заявляв, що переконаний в причетності до його отруєння особисто президента Володимира Путіна. Опозиціонер вважає, що організувати отруєння могли спецслужби – він говорив про ФСБ або Службу зовнішньої розвідки.

15 жовтня Євросоюз і Велика Британія запровадили санкції через отруєння Олексія Навального.