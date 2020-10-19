Навальний заявляє, що планує повернутися в Росію, попри перешкоджання Кремля

Російський опозиційний політик Олексій Навальний заявляє, що Кремль робить все можливе для того, щоб зашкодити його поверненню в Росію, але він все одно планує повернутися.

В інтерв’ю американському телеканалу CBS 18 жовтня Навальний сказав, що за кілька місяців він налаштований повернутися і відновити свою роботу з боротьби з корупцією.

Навальний дав інтерв’ю програмі CBS «60 хвилин» у Берліні, де він одужує після отруєння в серпні отруйною хімічною речовиною, що належить до групи «Новачок».

Він сказав, що ходить на реабілітацію щодня, і все ще відчуває себе «трохи дерев’яним ... тому що тіло втратило всю гнучкість».

Навальний припустив, що отрута потрапила в його організм тоді, коли він торкнувся пляшки. За його словами, нервово-паралітичний препарат був не всередині пляшки, а на ній.

Минулого місяця соратники Навального повідомили, що пляшка, яку вони забрали з його готельного номера в Томську після отруєння і доправили у Німеччину, містила сліди отруйної речовини.

Минулого тижня ЄС і Велика Британія запровадили санкції через отруєння опозиціонера проти шістьох російських високопосадовців і одного підприємства.

За словами Навального, він «помітив», що США не вдалися до такого ж кроку. «Думаю, це надзвичайно важливо, щоб усі, звісно, включно з, а можливо, і в першу чергу президент США, були проти застосування хімічної зброї в 21-му столітті», – сказав він.

Навальний, критик російського президента, вкотре висловив упевненість у тому, що за його отруєнням стоїть Володимир Путін.

У Кремлі раніше заявляли, що звинувачення на адресу Путіна є необґрунтованими і неприйнятними, а запроваджені через отруєння Навального санкції назвали «недружнім кроком».