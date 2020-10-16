The Guardian: західні спецслужби вважають, що за отруєнням Навального стоїть ФСБ

Західні спецслужби вважають, що за отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального стоїть Федеральна служба безпеки Росії, пише The Guardian із посиланням на джерела.

Два співрозмовники видання припускають, що за отруєнням опозиціонера може стояти Друга служба ФСБ, яка, на їхню думку, відповідає за «боротьбу з тероризмом і екстремізмом, а також внутрішньополітичними загрозами».

«Вони припускають, що операція була задумана не для того, щоб убити Навального, а для того, щоб зробити йому недвозначне попередження і змусити його залишити країну», – йдеться в матеріалі.

Джерела видання, що поговорили з представниками розслідувального центру «Досьє» Михайла Ходорковського, вважають, що вибір отруйної речовини з групи «Новачок» був навмисним кроком. На їхню думку, ФСБ має в розпорядженні найрізноманітніші отрути, багато з яких невідомі. Джерела підкреслили, що якби Навального хотіли вбити, то могли б це зробити.

Такий висновок Лондона, Берліна і Парижа, як зазначає The Guardian, став підставою для запровадження санкцій Євросоюзом.

Напередодні до списку санкцій включили голову ФСБ Росії Олександра Бортнікова, першого заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, голову управління внутрішньої політики адміністрації президента Андрія Яріна, двох заступників міністра оборони Олексія Криворучка і Павла Попова, а також представника президента в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла.

Під санкції підпадає і Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, де, як вважають в ЄС, розроблялася отруйна речовина з групи «Новачок», сліди якої були виявлені в аналізах Навального.

Навальний зараз перебуває в Німеччині, де проходить реабілітацію. Політик лікувався в клініці Charité, куди його перевезли з омської лікарні з ознаками отруєння. На початку вересня в організмі політика знайшли сліди «Новачка», а канцлер Німеччини Анґела Меркель зажадала від Росії пояснень того, що сталося. Російська влада категорично заперечує причетність до отруєння Навального і обіцяє «дзеркальну» відповідь на санкції ЄС.