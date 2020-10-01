Навальний у першому після отруєння інтерв’ю звинуватив Путіна в замаху на себе

Російський опозиційний політик Олексій Навальний заявляє, що до його отруєння причетний президент Росії Володимир Путін. Про це опозиціонер заявив в інтерв’ю Der Spiegel.

«Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, інших версій події у мене немає», – заявив Навальний. Він підтвердив, що після курсу лікування в Німеччині має намір повернутися в Росію.

Навальний описав свої відчуття під час дії нервово-паралітичного агента, яким, за даними німецької влади, його отруїли: «Ви не відчуваєте болю, але знаєте, що вмираєте».

«Моє завдання зараз – залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!» – сказав опозиціонер. Повний текст інтерв’ю німецьке видання обіцяє опублікувати пізніше в четвер.

Олексій Навальний зараз перебуває в Німеччині. Політика вже виписали зі стаціонару клініки Charité в Берліні, куди його доставили з реанімації омської лікарні.

Йому стало зле 20 серпня в літаку під час польоту з Томська в Москву. Пілот встиг посадити літак в Омську, після чого Навального відвезли в місцеву лікарню.

На початку вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що в організмі Навального знайшли сліди хімічної отруйної речовини з групи «Новачок», а канцлер Німеччини Анґела Меркель зажадала від Росії пояснень того, що сталося.

Російська влада категорично заперечує причетність до отруєння опозиційного політика і стверджує, що підстав для порушення кримінальної справи немає. Кремль сумнівається в тому, що Навальний був отруєний, стверджуючи, що в аналізах, узятих у нього в Росії, отрути не виявили. Сьогоднішню заяву Навального у Кремлі поки що не коментували.

При цьому дві незалежні лабораторії з Франції і Швеції також підтвердили висновки фахівців з лабораторії Бундесверу про те, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок».