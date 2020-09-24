Росія: пристави заарештували рахунки і квартиру Навального

Судові пристави наклали арешт на квартиру російського опозиціонера Олексія Навального у Москві. Про це повідомила прессекретар політика Кіра Ярмиш.

Як зазначає російська служба Радіо Свобода 24 вересня, майно арештовано через позов компанії «Московський школяр», яка пов’язана з бізнесменом Євгеном Пригожиним. За словами Ярмиш, про заборону реєстраційних дій на частку Навального в квартирі пристави оголосили 27 серпня: «Це означає, що квартиру не можна продати, подарувати або закласти». Тоді ж були арештовані рахунки Навального.

У жовтні 2019 року суд зобов’язав Любов Соболь, Олексія Навального і ФБК виплатити понад 87 млн рублів комбінату харчування «Московський школяр». У розслідуваннях ФБК стверджувалося, що ця організація також пов’язана з підприємцем Євгеном Пригожиним і причетна до отруєння дітей неякісними продуктами. Суд визнав, що репутації компанії тим самим було завдано збитків. Пізніше Пригожин оголосив, що викупив борг «Московського школяра» і надалі буде сам домагатися стягнення грошей з російських опозиціонерів.

Один із лідерів російської опозиції, голова «Фонду боротьби з корупцією» Олексій Навальний був госпіталізований із симптомами отруєння 20 серпня в Омську, йому стало зле на борту літака Томськ – Москва. 22 серпня його перевезли до берлінської клініки «Шаріте». Понад два тижні політик провів у комі.

Про те, що Навальний був отруєний речовиною типу «Новачок», повідомила влада Німеччини з посиланням на результати аналізів у лабораторії бундесверу, які пізніше підтвердили в лабораторіях Франції та Швеції. Обставини отруєння, як і раніше, невідомі. Німецьке видання Der Spiegel повідомило, що сліди отрути знайшли в тому числі на пляшці, з якої пив Навальний.

Соратники опозиціонера відразу після його госпіталізації вимагали порушити кримінальні справи за статтями про зазіхання на життя громадського діяча і тероризм. Провести розслідування замаху Росію закликали США та Євросоюз.

Російська влада всі підозри в причетності до отруєння відкидає, називаючи їх «голослівними».

23 вересня Олексій Навальний був виписаний із клініки «Шаріте», однак він досі відчуває серйозні наслідки отруєння.