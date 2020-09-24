Росія: ФСБ відмовилася перевіряти повідомлення про стеження за опозиціонером Навальним

У Росії Федеральна служба безпеки відповіла на офіційний запит московського муніципального депутата Іллі Яшина в зв’язку з повідомленнями про стеження за опозиційним політиком Олексієм Навальним в останні дні та години перед його отруєнням.

У ФСБ заявили, що підстав для «позначених у зверненні перевірок не встановлено». Фотографію відповіді Яшин опублікував у фейсбуці.

25 серпня в запиті на ім’я директора ФСБ Олександра Бортникова Яшин просив роз'яснити, на якій підставі за опозиційним політиком здійснювалося таємне стеження. Раніше ЗМІ писали, що перед отруєнням Навального оперативники в цивільному контролювали буквально кожен його крок.

Тоді ж Яшин написав у фейсбуці, що у нього немає ніяких ілюзій із приводу відповіді. Він вважає запит «символічним жестом», оскільки переконаний, що «замовником замаху на Навального є президент Путін, а виконавцями були саме співробітники ФСБ».

Один із лідерів російської опозиції, голова «Фонду боротьби з корупцією» Олексій Навальний був госпіталізований із симптомами отруєння 20 серпня в Омську, йому стало зле на борту літака Томськ – Москва. 22 серпня його перевезли до берлінської клініки «Шаріте». Понад два тижні політик провів у комі.

Про те, що Навальний був отруєний речовиною типу «Новачок», повідомила влада Німеччини з посиланням на результати аналізів у лабораторії бундесверу, які пізніше підтвердили в лабораторіях Франції та Швеції. Обставини отруєння, як і раніше, невідомі. Німецьке видання Der Spiegel повідомило, що сліди отрути знайшли в тому числі на пляшці, з якої пив Навальний.

Соратники опозиціонера відразу після його госпіталізації вимагали порушити кримінальні справи за статтями про зазіхання на життя громадського діяча і тероризм. Провести розслідування замаху Росію закликали США та Євросоюз.

Російська влада всі підозри в причетності до отруєння відкидає, називаючи їх «голослівними».

23 вересня Олексій Навальний був виписаний із клініки «Шаріте», однак він досі відчуває серйозні наслідки отруєння.