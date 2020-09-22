Le Monde: Путін у розмові з Макроном допустив, що Навальний міг сам себе отруїти. Опозиціонер відреагував

Щоденна паризька газета Le Monde опублікувала 22 вересня статтю, в якій пише, що під час телефонної розмови 14 вересня між президентами Франції і Росії Емманюелем Макроном і Володимиром Путіним останній, зокрема, допустив, що російський опозиціонер Олексій Навальний міг сам себе отруїти.

Путін, як пише видання з посиланням на джерела, «зневажливо» висловлювався про Навального і назвав його «простим порушником спокою в інтернеті». Російський президент також сказав Макрону, що Навальний «вже симулював» отруєння, а крім цього «здійснював незаконні дії і використовував створений ним Фонд боротьби з корупцією (ФБК), щоб шантажувати чиновників і депутатів».

Також Путін заявив, що офіційне розслідування події з Навальним у Росії не ведеться, тому що фахівці з Росії не можуть отримати результати аналізів із Німеччини і Франції. Також Путін вказав, що сліди «Новачка» можуть вести до Латвії, де живе один з творців цієї отрути, стверджує видання.

Макрон, як пише Le Monde, відкинув версію про «латвійський слід» і можливість того, що Навальний міг отруїти себе сам.

Президент Франції назвав отруєння російського опозиційного політика «злочинним діянням» і наголосив, що отруйна речовина «Новачок» не може використовуватися приватною організацією. Також він зажадав від Путіна офіційних пояснень того, що сталося, пише французька газета.

Олексій Навальний в інстаграмі відреагував на статтю.

«Володимир Путін повідомив французькому колезі: «Навальний міг сам проковтнути цю отруту». Хороша версія. Вважаю, що заслуговує найпильнішого вивчення. Зварив на кухні «Новачок». Тихо сьорбнув із фляжки в літаку. Впав у кому. До цього домовився з дружиною, друзями і колегами, що, якщо МОЗ наполягатиме, щоб мене відвезли лікувати до Німеччини, вони ні в якому разі не дозволяли це зробити. Померти в омській лікарні і опинитися в омському морзі, де встановили б причину смерті «пожив достатньо», – ось кінцева мета мого хитрого плану. Але Путін мене переграв. Його просто так не проведеш. У підсумку я, як дурень, пролежав у комі 18 днів, але свого не добився. Провокація не вдалася!», – написав Навальний.

Навальний був госпіталізований наприкінці серпня в лікарню в російському Омську. Уряд Німеччини, куди пізніше перевезли російського опозиціонера для лікування, заявив, що він був отруєний бойовою хімічною отруйною речовиною «Новачок». Отруєння могло статися в Томську, звідки Навальний летів до Москви, і в літаку йому стало зле.

Соратники опозиціонера відразу після його госпіталізації вимагали порушити кримінальні справи за статтями про замах на життя громадського діяча і тероризм. Провести розслідування замаху Росію закликали США та Євросоюз.

Російська влада стверджує, що підстав для порушення кримінальної справи немає. Прокуратура і поліція Росії за фактом госпіталізації проводять дослідчу перевірку.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 22 вересня заявив, що соратники Навального нібито вивезли з країни «докази», і це ускладнює проведення перевірки.

Минулої п’ятниці, 18 вересня, коли з’явилися повідомлення, що до Німеччини була вивезена пляшка, на якій згодом знайшли сліди отруйної речовини, Пєсков також говорив, що «те, що могло б стати доказом на користь отруєння, на жаль, було вивезене».