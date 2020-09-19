Навальний про наслідки отруєння: зовсім нещодавно я не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти

Російський опозиційний політик Олексій Навальний повідомив, що після отруєння він зовсім не впізнавав людей.

«Усі поточні проблеми на кшталт того, що телефон в моїх руках даремний, як камінь, а налити собі водички перетворюється в цілий атракціон, – справжня дурниця», – розповіли на сторінці Навального у фейсбуці.

«Поясню. Зовсім нещодавно я не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти. Щоранку до мене приходив лікар і говорив: «Олексію, я приніс дошку, давайте придумаємо, яке на ній написати слово». Це приводило мене в розпач, бо хоч я вже і розумів в цілому, чого хоче лікар, але не розумів, де брати слова», – додав Навальний.

У дописі політика йдеться, що зараз у нього трясуться ноги, коли він іде сходами.

«Так що багато проблем ще належить вирішити, але приголомшливі лікарі університетської Берлінської клініки «Шаріте» вирішили головну. Вони перетворили мене з «технічно живої людини» в того, хто має всі шанси знову стати Вищою Формою Істоти Сучасного Суспільства – людиною, яка вміє швидко гортати інстаграм і без роздумів розуміє, де ставити лайки», – зазначив росіянин.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний 15 вересня опублікував у мережі Instagram перше своє фото після отруєння із німецької клініки «Шаріте», де він проходить лікування.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі стану штучної коми, і він реагує на зовнішні подразники.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, у Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.