Столтенберг: немає сумнівів, що Навального отруїли «Новачком»

У НАТО немає сумнівів, що російський опозиційний політик Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи «Новичок». Про це на пресконференції 4 вересня заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє «Укрінформ».

«Північноатлантична Рада щойно зустрілася для обговорення замаху на вбивство Олексія Навального. Німеччина проінформувала союзників про результати, отримані спеціалізованою лабораторією. Це доводить, поза сумнівами, що пан Навальний був отруєний з використанням військової нервово-паралітичної речовини групи «Новічок». Використання такої зброї є жахливим. Всі союзники сьогодні були єдиними у засудженні цієї атаки», – заявив Столтенберг, наголосивши, що цей інцидент є порушенням міжнародного права і вимагає міжнародної відповіді.

Генсек НАТО закликав Росію повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї для проведення міжнародного розслідування отруєння Навального, а винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Столтенберг також заявив, що Росії слід передати Організації із заборони хімічної зброї всю інформацію про програму з розробки речовин групи «Новачок».

2 вересня уряд Німеччини з посиланням на лабораторію бундесверу заявив, що Олексій Навальний був отруєний речовиною, за складом схожою з розробленою в Радянському Союзі бойовою хімічною зброєю «Новачок». Вона ж, за даними британської влади, використовувалася під час замаху в Солсбері в 2018 році на російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку.

Росія заявила, що не отримувала від німецької влади доказів отруєння Навального. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається найближчим часом отримати інформацію з Берліна про результати досліджень німецьких фахівців.