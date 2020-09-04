Росія: суд відхилив скаргу на бездіяльність Слідчого комітету в ситуації з Навальним

Суд у столиці Росії Москві 4 вересня відхилив скаргу юриста «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) В’ячеслава Гімаді на бездіяльність Слідчого комітету Росії у зв’язку з отруєнням Навального.

Слідчий комітет передав заяву про замах на вбивство Олексія Навального для перевірки в Західно-Сибірське слідче управління на транспорті. У ФБК відзначили, що ця заява надіслана туди не як скарга, а як звернення. При цьому Гімаді наполягає, що подавав не звернення, а заяву про злочин, термін розгляду якого становить три доби (а не 30, як у випадку зі зверненням).

20 серпня юристи ФБК подали до Слідчого комітету заяву з вимогою порушити справу за статтями про замах на вбивство і про посягання на життя громадського діяча. Пізніше ФБК поскаржився на бездіяльність відомства в суд.

Один із лідерів російської опозиції Олексій Навальний знепритомнів уранці 20 серпня в літаку Томськ – Москва. Лайнер здійснив екстрену посадку в Омську. Навальний у тяжкому стані був госпіталізований. Через дві доби російські лікарі оголосили, що причина стану Навального – порушення обміну речовин. Вони виключили версію про цілеспрямоване отруєння, на якій наполягали соратники опозиціонера.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Берліна, в клініку «Шаріте», де він перебуває досі в непритомному стані на апараті штучної вентиляції легень.

1 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що звинувачення на адресу Росії в небажанні вести розслідування ситуації з Олексієм Навальним є брехнею. «Слідство може розпочатися, коли буде встановлено, що сталося. Це поки не ясно, німецькі лікарі не можуть нам відповідну інформацію передати», – сказав Лавров.

Уряд Німеччини 2 вересня з посиланням на лабораторію бундесверу заявив, що Навальний був отруєний речовиною, за складом схожою з розробленою в СРСР бойовою хімічною зброєю «Новачок».