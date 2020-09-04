Німеччина відкинула заяви Лукашенка про фальсифікацію справи Навального

Слова президента Білорусі Олександра Лукашенка про фальсифікацію Німеччиною даних про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального є неправдивими, заявив представник німецького уряду 3 вересня.

Раніше того ж дня Лукашенко розповів голові уряду Росії Михайлові Мішустіну, нібито Польща і Німеччина обговорювали фальсифікацію отруєння російського опозиціонера. За словами білоруського президента, це було зроблено, щоб «відбити охоту (президенту Росії Володимиру) Путіну сунутися» в справи Білорусі. Телефонну розмову, за словами Лукашенка, перехопила білоруська військова розвідка.

2 вересня уряд Німеччини з посиланням на лабораторію бундесверу заявив, що Олексій Навальний був отруєний речовиною, за складом схожою з розробленою в Радянському Союзі бойовою хімічною зброєю «Новачок». Вона ж, за даними британської влади, використовувалася під час замаху в Солсбері в 2018 році на російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку.

Росія заявила, що не отримувала від німецької влади доказів отруєння Навального. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається найближчим часом отримати інформацію з Берліна про результати досліджень німецьких фахівців.