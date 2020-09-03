«Навальний ставив під загрозу думську кампанію Кремля». Чи боїться Москва санкцій за отруєння опозиціонера

В організмі російського опозиціонера Олексія Навального фахівці німецької лабораторії знайшли сліди хімічної отруйної речовини з групи «Новачок». Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що Навальний став жертвою злочину, а результати експертизи не дають підстав у цьому сумніватися. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на це відповів, що в аналізах Навального, проведених в Росії, не було виявлено ніяких слідів отруйних речовин.

Якими будуть наслідки отруєння Навального для Кремля, ми запитали у політолога Аббаса Галлямова.

– Ви очікуєте реакції російського суспільства на отруєння Навального? Якщо так, то якої? На інформацію про спробу, найімовірніше, вбивства Олексія Навального бойовою отруйною речовиною.

– Я думаю, що зараз нічого радикального не відбудеться. Для прихильників опозиції, для прихильників Навального з самого початку було очевидно, що за цим стоїть Кремль, що це спроба отруєння, ніяких інших версій вони не розглядали, тому вони всього лише зміцняться у тій версії, в якій були впевнені і до цього. Тому, я думаю, звичайно, зросте протестне голосування, ступінь протестного голосування, особливо в регіонах Сибіру, під час останньої поїздки там Навальний був: Новосибірськ, Томськ і так далі, на місцевих виборах. Але по-справжньому масовий протест відбудеться, якщо, не дай Боже, Навальний все-таки не виживе. Ось тоді так, тоді дійсно протест буде масовим. Поки все буде йти в такому ж уповільненому режимі, як йшло до цього.

– З Росією зрозуміло. ЄС і США вже говорять про нові відповіді щодо Росії. Будуть це санкції або щось іще – незрозуміло, але санкції – перше, що спадає на думку, і це пов'язано з отруєнням Навального. Кого це в Москві реально хвилює?

– Очевидно, що це дуже неприємна буде річ для режиму, тому що економіка у нас і так вмирає і взагалі будь-яка санкційна активність погіршить ситуацію в економіці, погіршить становище громадян, громадяни будуть ще менш задоволені, протестні настрої будуть зростати, спіраль буде розкручуватися. У цьому сенсі те, що відбувається, Кремлю очевидно невигідно.

З іншого боку, якщо зникне їхній головний критик, головний ворог напередодні думських виборів, це для Кремля буде подарунком. Тобто, з точки зору економіки та довготермінових наслідків – Кремль програв, а з точки зору тактики, підготовки до думським виборів – він загалом виграє.

– Отруєння «Новачком» однозначно веде до російських спецслужб, до людей, які мають безпосередній стосунок до російської влади. Могли вибрати тисячі способів. Навіщо вони так це зробили?

– А ми ж не знаємо статистики щодо застосування «Новачка». Можливо, на один кейс зі Скрипалем або з Навальним, коли «Новачок» знайшли, припадає сто або тисяча кейсів, коли його не виявили і коли його застосували успішно.

– Тобто, ми думаємо, що це осічка, а насправді, можливо, сто разів вдалося, просто ми не знаємо, що люди померли від «Новачка»?

– Так. В цьому випадку дійсно осічка. Але, можливо, застосовували «Новачок» саме тому, що сподівалися, що осічки цього разу не буде, не так, як у випадку зі Скрипалем. Зрозуміло, там отруювали у Великій Британії, все це під контролем місцевих спецслужб. Там прокол зрозумілий. А тут ніби як у себе на батьківщині, вдома і стіни допомагають, могли розраховувати на те, що пройде ця справа непоміченою.

– Значить, треба пильніше дивитися на смерті людей, коли здається, що вони ніяк не пов'язані з отруйними речовинами, можуть виявитися пов'язані, як тепер ми розуміємо. Є ще одна річ. Спроба вбивства головного опозиційного політика країни. Після вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова минуло п'ять років. Це якась нова реальність політична, яка сьогодні раптом з'явилася у Росії, чи ні, як вам здається?

– Так, напевно, можна сказати, що це елемент нової реальності, тобто режим, очевидно, відчуває себе невпевнено і переходить в режим ось таких істеричних дій. Зрозуміло, з чим це пов'язано, – з наближенням думських виборів. Навальний був реально небезпечний для Кремля саме в світлі думських виборів, він завдяки своєму «Розумному голосуванню» реально міг зірвати плани Кремля, взяти наступну Держдуму під свій контроль.

– Або, наприклад, привести до того, що люди, проголосувавши проти когось або за когось, вийшли б на вулицю, як це сталося в Білорусі на очах у людей, які зараз ухвалюють рішення.

– Звичайно, так, одне випливає з другого. Але сам факт того, що Навальний виявився дуже серйозним, в минулому році це стало очевидним на виборах у Мосміськдуму, коли влада завдяки Навальному програла з 45 округів майже половину – 20. Ось той самий подвиг Навальний міг повторити на думських виборах, на федеральних виборах. І у всіх міських одномандатних округах у всій країні – не тільки в Москві, а саме в усіх столичних містах, навіть, я думаю, від 500-600 тисяч і більше, це більше від половини населення країни, – там в одномандатних округах кампанії «єдиноросів» реально могли опинитися під загрозою.

– Тобто коли реальна загроза цій владі з'являється, не міфічна, вони готові йти на все публічно?

– Абсолютно реально, так, контроль над Держдумою. Щонайменше я цього не виключаю. Ось я точно як політтехнолог, який займається виборами, можу сказати одне: що Навальний був реально небезпечним, він ставив під загрозу думську кампанію Кремля. Ось це я можу сказати точно.

Оригінал – на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»