Речник Путіна: до вивезення Навального в Німеччину ніякої отрути в його організмі не виявляли

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що до вивезення опозиціонера Олексія Навального в Берлін у Росії провели комплекс аналізів, і «ніяких отруйних речовин виявлено не було».

Так Пєсков прокоментував заяву влади Німеччини про те, що в організмі Навального, якого зараз лікують у берлінській клініці «Шаріте», виявили нервово-паралітичну речовину з групи «Новачок», яку розробляли в СРСР, а потім у Росії.

Як заявив Пєсков, якого цитує російське державне агентство ТАСС, Росія готова до всебічної взаємодії з Німеччиною щодо з’ясування всіх обставин ситуації навколо Олексія Навального, але на раніше надіслані офіційні запити, за його словами, Берлін відповідей не дав.

Як нагадав речник Володимира Путіна, російська Генпрокуратура направила офіційний запит німецькій стороні. Він додав, що російські лікарі також запропонували офіційно обмін даними і поки що не отримали від німецьких колег відповідь.

Тим часом, речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова заявила, що «Москва не отримала доказів» від Берліна, посол Росії в Німеччині «повернувся з порожніми руками».

За словами Захарової, ситуація перетворюється на «чергову інформаційну кампанію» проти Росії.

Раніше в ЄС і НАТО зажадали пояснень від Росії у зв’язку з виявленням слідів «Новачка» в організмі Навального.

У МЗС України закликали до санкцій проти Москви.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що німецька військова лабораторія виявила докази присутності в організмі Навального сліди нервового агента з групи «Новачок».

Навальний став жертвою спроби вбивства за допомогою «Новачка», це «тривожна інформація», заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Навальний від 22 серпня перебуває на лікуванні в Берліні.

20 серпня йому стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадилив Омську, де політика шпиталізували.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

Влада Росії також заявляла, що підстав говорити про отруєння Навального немає.

24 серпня в німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. За словами лікарів, Навальний досі перебуває в стані штучної коми, але серйозної небезпеки для його життя немає.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.