ЄС закликає Росію співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї у розслідуванні отруєння Навального

Європейський союз та міжнародна Організація із заборони хімічної зброї вказали, що отруєння російського опозиційного діяча Олексія Навального нервово-паралітичною отрутою розглядатиметься як застосування хімічної зброї.

Німецький уряд заявляє, що фахівці виявили сліди нервово-паралітичної речовини класу «Новачок» у тілі Навального, який у важкому стані був евакуйований з Росії до лікарні у Берліні.

Німеччина у ці дні проводить консультації з союзниками в ЄС і НАТО для узгодження дій у відповідь.

У заяві верховного представника ЄС у зовнішніх справах вказано, що «Навальний був отруєний речовиною класу «Новачок», подібною до тієї, що була застосована під час замаху на Сергія та Юлію Скрипалів у Солсбері 4 березня 2018 року».

Генеральний директор міжнародної Організації із заборони хімічної зброї Фернандо Аріас повідомив, що «організація стежить за ситуацією і готова долучитися до розслідування, якщо така вимога надійде від держав-членів».

«Згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї, будь-яке отруєння особи з використанням нервово-паралітичної речовини вважається застосуванням хімічної зброї», – вказав Фернандо Аріас.

«Держави підписанти Конвенції про заборону хімічної зброї вважають використання хімічної зброї будь-ким і за будь-яких обставин вартим осуду і таким, що повністю суперечить нормам закону, встановленого міжнародною спільнотою», – наголошено у заяві.

Євросоюз закликав Російську Федерацію «повністю співпрацювати з міжнародною Організацією із заборони хімічної зброї, щоб забезпечити безстороннє міжнародне розслідування».

«ЄС закликає до спільної міжнародної реакції і залишає за собою право вдатися до відповідних дій, включно з обмежувальними заходами», – заявлено від імені європейських держав.

Речник президента Росії тим часом заперечив відповідальність Кремля і заявив, що західні країни поспішають з висновками та погрозами санкцій.

«Немає підстав звинувачувати російську державу», – сказав Дмитро Пєсков журналістам.

Тим часом російські представники та контрольовані російським урядом засоби масової інформації поширили низку взаємозаперечуючих припущень того, що сталося з Навальним.

Зокрема, голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін сказав, що Москва не може виключити, що отруєння влаштували західні спецслужби, щоб створити проблеми.

Російська державна прокуратура вчергове заявила, що не бачить підстав для початку кримінального розслідування, оскільки не має доказів вчинення злочину, але перевіряє дані.

Пєсков переконував, що в Росії хочуть знати, що сталося з Навальним, але не можуть цього зробити без інформації з Німеччини про аналізи, які були підставою для заяви Берліна про застосування нервово-паралітичної отрути.