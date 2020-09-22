Макрон під час виступу в ООН закликав Росію дати відповіді у справі Навального і пригрозив наслідками

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Росію негайно дати пояснення у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він сказав про це 22 вересня, виступаючи під час сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Reuters.

«Ми не толеруватимемо застосування хімічної зброї в Європі, Росії чи Сирії», – сказав Макрон, пригрозивши Росії наслідками в разі, якщо пояснень не буде.

Про які саме наслідки йдеться – президент Франції не уточнив.

Як раніше написала газета Süddeutsche Zeitung, правоохоронні органи Німеччини не можуть почати розслідування замаху на російського опозиційного політика Олексія Навального через те, що воно відбулося в чужій юрисдикції.

Навальний був госпіталізований наприкінці серпня в лікарню в російському Омську. Німецький уряд заявив, що він був отруєний бойовою хімічною отруйною речовиною «Новачок». Отруєння могло статися в Томську, звідки Навальний летів у літаку (на борту якого йому стало зле).

Соратники опозиціонера відразу після його госпіталізації вимагали порушити кримінальні справи за статтями про замах на життя громадського діяча і тероризм. Провести розслідування замаху Росію закликали США та Євросоюз.

Російська влада стверджує, що підстав для порушення кримінальної справи немає. Прокуратура і поліція Росії за фактом госпіталізації проводять дослідчу перевірку.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 22 вересня заявив, що соратники Навального нібито вивезли з країни «докази», і це ускладнює проведення перевірки.

Минулої п’ятниці, 18 вересня, коли з’явилися повідомлення, що до Німеччини була вивезена пляшка, на якій згодом знайшли сліди отруйної речовини, Пєсков також говорив, що «те, що могло б стати доказом на користь отруєння, на жаль, було вивезене».