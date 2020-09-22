Німеччина не може розпочати розслідування замаху на Навального

Правоохоронні органи Німеччини не можуть почати розслідування замаху на російського опозиційного політика Олексія Навального через те, що воно відбулося в чужій юрисдикції, пише газета Süddeutsche Zeitung.

Імовірний замах на опозиціонера стався в Росії, тому у німецької прокуратури немає законних підстав розпочати розслідування, повідомляє газета. Вони могли б бути, якби Навальний був пов’язаний із Німеччиною або якби його стан погіршився на території країни.

Навальний був госпіталізований наприкінці серпня в лікарню в Омську. Німецький уряд заявив, що він був отруєний бойовою хімічною отруйною речовиною «Новачок». Отруєння могло статися в Томську.

Соратники опозиціонера відразу після його госпіталізації вимагали порушити кримінальні справи за статтями про замах на життя громадського діяча і тероризм. Провести розслідування замаху Росію закликали США та Євросоюз. Російська влада стверджує, що підстав для порушення кримінальної справи немає. Прокуратура і поліція за фактом госпіталізації проводять дослідчу перевірку.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 22 вересня заявив, що соратники Навального нібито вивезли з країни «докази», і це ускладнює проведення перевірки. «Ми знаємо однозначно, що щось важливе вони відвезли, явно в чому відчувають необхідність ті, хто займається діями з перевірки», – сказав Пєсков.

Минулої п’ятниці, 18 вересня, коли з’явилися повідомлення, що до Німеччини була вивезена пляшка, на якій згодом знайшли сліди отруйної речовини, Пєсков також говорив, що «те, що могло б стати доказом на користь отруєння, на жаль, було вивезене».

Навальний 21 вересня зажадав від російської влади повернути йому одяг, в якому він був 20 серпня і який забрали представники слідчих органів. Пєсков сказав 22 вересня: «За всієї поваги до пацієнта ми одягом не займаємося. Не наш профіль». Він укотре не назвав Навального на ім’я, відгукуючись про нього як про «пацієнта».