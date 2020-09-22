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22 вересня 2020, Київ 16:22
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У Чехії засудили білоруса, який воював на Донбасі проти України ‒ відео

У Чехії засудили білоруса, який воював на Донбасі проти України ‒ відео
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У Чехії засудили білоруса, який воював на Донбасі проти України ‒ відео

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Громадянина Білорусі Олександра Фадєєва, який має право на проживання у Чехії, визнали винним за статтею чеського Кримінального кодексу про «участь у діяльності організованої злочинної групи» на сході України. Він отримав 4,5 року позбавлення волі та депортацію із Чехії на наступні 4 роки. Згідно з обвинувальним висновком, Фадєєв неодноразово відвідував частину Донецької області України між 2014 та 2016 роками, яка перебуває під контролем Росії та сепаратистів. Прокурор стверджував, що чоловік сам озброювався і брав участь у різних військових завданнях.

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