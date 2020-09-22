У Чехії білоруса засудили до 4,5 років за участь у війні проти України на Донбасі

Міський суд столиці Чехії Праги засудив громадянина Білорусі до 4,5 років позбавлення волі за участь у війні проти України на Донбасі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Засуджений Олександр Фадєєв, який має право постійного мешкання в Чехії, також буде видворений із країни на 4 роки, ухвалив суд.

Вирок іще не набув чинності і може бути оскаржений.

Обвинувачення просило для Фадєєва 15 років позбавлення волі і видворення на необмежений термін.

Його обвинувачували за статтею Кримінального кодексу Чехії про «терористичний напад», але суддя вирішила, що обвинувачення в активній участі в бойових діях проти українських військ не доведене.

Відтак Фадєєва засудили за менш серйозною статтею, про «участь в організованому злочинному угрупованні». При цьому суддя наголосила, що використала редакцію Кримінального кодексу Чехії до 2017 року, що була чинна в час інкримінованих Фадєєву дій, бо вона передбачала м’якше покарання – за нинішньою редакцією його дії кваліфікували б як «участь у терористичному угрупованні», що передбачає позбавлення волі від 3 до 12 років.

Фадєєв свою вину заперечував і твердив, що тільки хотів допомогти людям захищатися від «українських фашистів», але сам участі в боях не брав. Він визнав участь у вартуванні і патрулюванні зі зброєю в руках, але твердив, що стріляв зі зброї тільки під час навчань на полігоні.

За матеріалами справи, Фадєєв у період від листопада 2014-го до травня 2016 року неодноразово виїжджав із Чехії до України, дістаючись до окупованої частини Донецької області через російський Ростов-на-Дону. Там він отримав від угруповання «ДНР» зброю і залучився до виконання воєнних завдань у лавах так званої «республіканської гвардії» цього угруповання.

Олексій Фадєєв також повідомляв, що знайомий із громадянином Чехії, колишнім військовослужбовцем Еріком Ешту, який теж раніше був обвинувачений у тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті був засуджений лише умовно за службу в «іноземних збройних силах» і позбавлений чеського військового звання. Таку кваліфікацію і вирок недавно підтвердив Верховний суд Чехії. Ешту також твердив, що їздив до України тільки як турист і мандрівник, а в однострої бойовиків фотографувався, мовляв, тільки «на пам’ять».

За словами Фадєєва, Ешту допомагав йому дістатися в Україну і відтак зустрічався з ним у Донецьку. Ешту був викликаний на нинішній суд як свідок, але відмовився свідчити, бо ці свідчення могли б бути використані і проти нього самого.

Це в Чехії не перший такий випадок. Крім згаданого Еріка Ешту, також умовний термін за участь у діях російських гібридних сил на Донбасі проти України отримав на початку липня громадянин Чехії Павел Кафка.

За словами чеських дослідників, на Донбасі в лавах російських гібридних сил побували вже десятки громадян Чехії, де досить сильно працює російська і проросійська пропаганда й дезінформація.

Дані про участь громадян Чехії в війні проти України підтверджували і в Службі безпеки України.

Як заявляв понад рік тому посол України в Чехії Євген Перебийніс, Чехія розслідує можливу участь 20 своїх громадян у війні на Донбасі на боці російських гібридних сил.