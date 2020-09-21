Чехія: обвинувачення просить 15 років для громадянина Білорусі, який воював проти України на Донбасі

На суді в столиці Чехії Празі обвинувачення попросило засудити до 15 років позбавлення волі і до довічного видворення з країни громадянина Білорусі, який має право постійного мешкання в Чехії – його обвинувачують в участі в бойових діях проти України на Донбасі.

Підсудний Олександр Фадєєв свою вину заперечує і твердить, що тільки хотів допомогти людям захищатися від «українських фашистів», але сам участі в боях не брав, повідомляє чеське агентство «ЧТК». Адвокат просить зняти зі свого клієнта всі обвинувачення, бо той, мовляв, не вчинив ніякого кримінального злочину.

Фадєєв обвинувачений за статтею чеського Кримінального кодексу про «терористичний напад», що може призвести до вироку позбавлення волі на термін від 12 до 20 років. Слухання в Празькому міському суді продовжиться 22 вересня, коли підсудний має виступити із кінцевим словом.

Нині Фадєєв уже перебуває в ув’язненні у зв’язку з засудженням через інший кримінальний злочин. Як заявляє обвинувачення, він долучився до конфлікту на Донбасі «з наміром активно підтримати сепаратистські угруповання на сході України, які домагаються відокремлення від України і створення самостійного державного утворення, так званої «Донецької народної республіки». За словами прокурорів, Фадєєв неодноразово в період від листопада 2014 до травня 2016 року виїжджав до України.

За документами справи, Фадєєв отримав у лавах угруповання «ДНР» зброю і брав участь у різноманітних воєнних завданнях у складі так званої «республіканської гвардії ДНР». Але він не тільки займався патрулюванням, а й брав активну участь у боях проти українських військ, які захищають суверенітет і територіальну цілісність України, заявили прокурори.

На попередніх слуханнях на суді в червні Фадєєв заявляв, що не долучався безпосередньо до боїв проти «націоналістів», а брав участь тільки в допоміжних акціях, як-то патрулюванні. Зі зброї, яку він отримав від сепаратистів, він, за його словами, стріляв тільки на полігоні. Крім того, він нібито не знав, що діяльність угруповання «ДНР» суперечить Конституції України. Також він стверджував, що його не цікавило, з яких джерел фінансується «республіканська гвардія ДНР».

Обвинувачення ж вважає вину Фадєєва за доведену. Кримінальний кодекс Чехії визначає «терористичний напад» як злочин, скоєний проти Чехії з метою зашкодити її конституційному ладові, чи проти міжнародної організації, – але при цьому чеське право надає захист від терористичних дій і іноземним державам.

Адвокат Фадєєва, зі свого боку, твердить на захист свого клієнта, що, мовляв, Конституцію України порушила сама українська армія, тому підтримка його клієнтом організації, яка захищається від неї, не може вважатися терористичним актом.

Це в Чехії не перший такий випадок.

Раніше в Чехії обвинувачували її громадянина, колишнього військовослужбовця Еріка Ешту, в тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті він був засуджений лише умовно за службу в «іноземних збройних силах» і позбавлений чеського військового звання. Таку кваліфікацію і вирок недавно підтвердив Верховний суд Чехії. Ешту також твердив, що їздив до України тільки як турист і мандрівник, а в однострої бойовиків фотографувався, мовляв, тільки «на пам’ять».

Крім нього, також умовний термін за участь у діях російських гібридних сил на Донбасі проти України отримав на початку липня громадянин Чехії Павел Кафка.

За словами чеських дослідників, на Донбасі в лавах російських гібридних сил побували вже десятки громадян Чехії, де досить сильно працює російська і проросійська пропаганда й дезінформація.

Дані про участь громадян Чехії в війні проти України підтверджували і в Службі безпеки України.

Як заявляв понад рік тому посол України в Чехії Євген Перебийніс, Чехія розслідує можливу участь 20 своїх громадян у конфлікті на Донбасі на боці російських гібридних сил.