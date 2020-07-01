За участь у збройному конфлікті на Донбасі на боці бойовиків засудили громадянина Чехії – ЗМІ

Трирічне умовне покарання з відтермінуванням на п’ять років призначив суд у місті Чеське Будейовіце Павлу Кафці за його участь у збройному конфлікті на сході України, повідомляє чеське інтернет-видання Aktualne.cz.

Повідомляється, що прокурор запросив для Кафки 12-річний термін ув’язнення. Рішення суду не є остаточним. Сам Кафка не давав свідчень у суді.

На початку 2019 року чеські правоохоронні органи відкрили проти Павла Кафки кримінальне провадження. Попри інкриміновану статтю про «тероризм», із потенційним строком від 5 до 15 років, чеха не взяли під варту.

27-річний громадянин Чехії брав участь у війні на Донбасі на боці російських гібридних сил. До України чех приїхав у 2015 році і приєднався до угруповання «ДНР», звідки за вимушеними причинами у 2016 році повернувся до Чехії.

Своє перебування на окупованій території України Кафка не приховував – про це свідчили його фото у військовій формі, зі зброєю або поруч з військовою технікою, якими він ділився на своїх сторінках у соціальних мережах.

Для Чехії це не перший випадок. У травні 2019 року у Чехії вперше засудили свого громадянина – військовослужбовця Еріка Ешту за участь у збройному конфлікті на Донбасі на боці російських гібридних сил. У 2015 році суд покарав обвинуваченого трьома роками ув’язнення умовно з відтермінуванням на чотири роки і позбавленням військового звання.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.