Хотів до Москви, а опинився в окупованому Донецьку: як чеху не вдалося отримати політичний притулок в Росії

Куди може завести любов до Росії, якщо щиро вірити у все те, про що говорить російське телебачення, проросійські сайти, звернені до закордонної аудиторії, і не знати чи не хотіти знати, як виглядають російські реалії? На це запитання знають відповідь багато жителів Донбасу після приходу туди посланців «русского мира». Але виявилося, що і деякі європейці захотіли поставити такий експеримент – мріяли про Москву, а опинилися на все тому ж Донбасі, де розбилися мрії про «щасливе життя, як при комуністах».

Чотири роки тому активіст чеських псевдопатріотичних груп та учасник багатьох російських політичних телешоу Петр Міхалу оголосив, що проситиме політичного притулку в Росії. Жити у «капіталістичному рабстві» він уже не мав сил, серце його краялося від того, що розвалилася соціалістична Чехословаччина, яку «зрадила «фашистська влада», він тужив за російськими танками, які «врятували» його країну своїм вторгненням у 1968 році і вибачався перед президентом Росії Володимиром Путіним за те, що в нього на батьківщині «переписують історію».

Я завжди любив Росію

Замість того, щоб закликати «Путіне, прийди!» з Чехії, він сам поїхав до Росії. «Я завжди любив Росію. На жаль, нині потоки брехні про Росію потрапляють у мізки європейців, і я просто не можу жити в такому середовищі», – пояснював він місцевим ЗМІ, які представляли його як «публіциста» і «незалежного журналіста».

«Моя поїздка сюди – це як експеримент. Якщо все вдасться, багато інших чехів наслідуватимуть мій приклад. Це було б чудово – заснувати в Росії чеське село! Тут багато місця», – ділився планами Петр Міхалу в розмові з виданням «Вечерняя Москва».

У статті мовиться, що Міхалу «відразу з вокзалу» попрямував до міграційної служби Росії просити політичного притулку. Але тут його очікувало розчарування. Бажаного статусу політичного біженця та фінансової допомоги Петр Міхалу у Москві не отримав.

Його заощаджень вистачило тільки на візу і квиток до Москви. А жити довелося вже у гостелі на гроші його російських друзів, повідомила газета. Пізніше Міхалу оселився в Підмосков’ї, далі переїхав до Санкт-Петербурга, намагався займатися бізнесом – продавав нашивки «Агент Кремля», футболки з тим же ж мотивом і толстовки з написом «Сталінград».

Спочатку він постив у соцмережах відгуки «про чудове життя в Росії», про яке європейці, які потерпають від навали мігрантів, можуть тільки мріяти. В інтерв’ю чеському виданню Parlamentní listy, яке пов’язують з прокремлівськими колами, він стверджував, що Європі скоро прийде кінець через нелегальних мігрантів.

Європа буде ісламською. Чому ми відступаємо?

«Європа буде ісламською. Чому ми відступаємо? Якщо хтось увірветься в мій дім і захоче, щоб я раптом жив за їхніми правилами, я буду боротися проти цього. Європа поступається. Це намір знищити Європу», – обурювався Міхалу. Натомість росіяни, на його думку, були зразком опору цій навалі, бо зберігали свої традиції.

«У мене таке відчуття, що вся Західна Європа їм заздрить, заздрить їхньому способу життя. В американців нічим пишатися, бо в них немає ніякої історії. Немає душі, немає нічого», – сказав Міхалу в інтерв’ю чеській газеті.

«Агент Кремля» отримав судове рішення з вимогою виїхати з Росії

Час йшов, а Петр Міхалу не отримав не лише омріяного статусу політичного біженця, втікача від «фашистської влади», але навіть звичайного дозволу на проживання він не дістав.

Щоб мати, на що жити, він працював у спа-салоні в Санкт-Петербурзі, пробував зібрати гроші на новий проєкт – «Дорогу дружби», щоб об’їхати на машині УАЗ «Патріот» всю Росію, робити фото і писати статті для російських і закордонних видань, але і тут його спіткала невдача.

«Друзі, постійно прошу, підтримуйте мене в моєму проєкті. Зрештою, у мене на fb – майже 2000 друзів, поки що лише 42 з вас підтримали мій проєкт (але деякі навіть неодноразово). Звичайно, я дуже всіх вас ціную, дуже дякую, дуже дякую. Але цього все одно недостатньо. (У мене 130 000 рублів, мені потрібно 550 000). І тоді я поїду з колегою на Камчатку через Москву, Сталінград, Тольятті, Бузулук... Новосибірськ, Іркутськ, Владивосток», – змальовує свої плани Міхалу своїм прихильникам.

Гроші на проєкти так і не знаходилися, тож невдовзі «російський патріот» вже прямо просив своїх прихильників у Чехії, що потерпали у «західному рабстві», щоб прислали гроші на життя в омріяній Росії.

У Росії він виявився тим, кого, судячи з його дописів у соціальних мережах та в інтерв’ю, ненавидів на рівні з «фашистами» – він став нужденним нелегальним мігрантом. Про своє розчарування російською системою він відкрито розповідав російським співрозмовникам.

У настільки критичному стані був Міхалу, що у пошуках підтримки і поради він звернувся до чеських дипломатів у Москві, щоб вони підказали, як отримати політичний притулок у Росії, чим немало їх здивував, адже паралельно він слав гнівні відкриті листи до прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша та міністра закордонних справ Томаша Петршічека, в яких називав їх «зрадниками» і «представниками фашистської влади».

Перепробувавши різні варіанти, включно з сайтами знайомств, щоб одружитися в Росії і так там легалізуватися, 58-річний Міхалу в розпачі пише листи Путіну і відчайдушно намагається довести, що він є «більшим патріотом, ніж ті, хто народився в Росії».

Міхалу просить президента Росії Володимира Путіна дати йому громадянство, а якщо не дасть, то нехай російська влада затримає та депортує його, бо далі вже так жити не можна.

«Ви запропонували громадянство вашої країни, Російської Федерації, всім охочим – жителям України, тому що там фашизм, яких їх вбиває і переслідує. Навіть у Європі є фашизм. Навіть з великим болем у серці та соромом маю сказати, що чеська і словацька влада підтримують фашизм в Україні, чеська та словацька політика та суспільство фашиствують», – пише Міхалу, намагаючись переконати Путіна надати йому російське громадянство.

Але Путін його не почув, на відміну від міграційних органів. У січні 2020-го по Міхалу прийшли люди у формі і забрали до ув’язнення. Через кілька днів, після того, як рішення про депортацію було ухвалене, він так описує те, що пережив за ці дні за ґратами.

Я був пригнічений, у депресії, мені сказали, що суд буде, можливо, наступного дня ... Це мого стану не покращило

«Я був пригнічений, у депресії, мені сказали, що суд буде, можливо, наступного дня ... Це мого стану не покращило. Спати було неможливо, тільки уявіть собі тверді нари, до того ж, в мене почалася мігрень, страшний головний біль, а при ньому я мушу сидіти чи стояти, спершись головою об стіну», – описував пережите в російському ув’язненні Петр Міхалу.

У Росії, де місцеві пропагандисти з задоволенням розповідали про нього як про «патріота», запрошували в редакції газет, записували телевізійні інтерв’ю, «агент Кремля» виявився непотрібним. Невдалий «політичний біженець» отримує судове рішення з вимогою виїхати з улюбленої Росії.

Куди ж можна виїхати з Росії під час епідемії та без грошей? Через Ростов-на-Дону він переправляється до окупованого Донецька.

Привіт із «ДНР»

Навесні у профілях Петра Міхалу в соціальних мережах з’являються сотні фотографій окупованого Донецька та пам’ятників «борцям проти фашистської України» з відповідними коментарями, а сам він позує біля символіки «ДНР» і Росії.

«Бідний, керований військовою диктатурою Донецьк пропонує зовсім небагато можливостей для індивідуумів на кшталт Міхалу», – говорить аналітик Інституту політики та суспільства Роман Маца, який відстежує чеських псведопатріотів у соціальних мережах.

По суті, єдиний вихід – вступити до лав незаконного збройного формування «Донецька народна республіка», в складі якого Міхалу воюватиме за путінську Росію

«По суті, єдиний вихід – вступити до лав незаконного збройного формування «Донецька народна республіка», в складі якого Міхалу воюватиме за путінську Росію. Ту саму путінську Росію, яка його посадила, вислала, відштовхнула», – пише Маца у своїй статті для видання Hlidaci pes.

В інтерв’ю Радіо Свобода Маца додає, що Петр Міхалу, відставний тюремний наглядач, засуджений за шахрайство, не спроможний знайти роботу ні вдома, ні за кордоном (перш, ніж поїхати до Росії, Міхалу спробував пожити в Іспанії, де на неповну ставку працював водієм автобуса – ред.), дуже нагадує інших прихильників Росії у Чехії, яких він зустрічав у прокремлівських соціальних мережах.

Це три типи людей. Ідеалісти, на яких впливає пропаганда, ті, хто втікає від закону, а треті – найманці, які подорожують від війни до війни

Це – люди, додає він, які були опорою комуністичного режиму, чи ті, що зрослися з ним і не знайшли себе в нових умовах – не мали відповідного віку, освіти, широти поглядів, потрібних для успіху у вільному демократичному світі.

«На Донбасі побували десятки чехів. Деякі з них уже засуджені до кримінальної відповідальності за участь у терористичній групі. Переважно це три типи людей. Ідеалісти, на яких впливає пропаганда, ті, хто втікає від закону, а треті – найманці, які подорожують від війни до війни», – пояснює дослідник.

Так, наприклад, у травні минулого року в Чехії винесли вирок за участь у війні на сході України у справі Еріка Ешту – чеського військового, який у 2015 році брав участь у бойових діях на сході України на боці російських гібридних сил і вихвалявся цим у соцмережах, видаючи себе за «елітного десантника».

У січні 2018 року СБУ передала чеській стороні інформацію щодо ще щонайменше 20 громадян Чехії, які воювали на боці угруповань «ДНР» та «ЛНР». Тоді керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов називав принаймні два прізвища – Їржі Урбанека і Павела Ботки. «Вони причетні до розкрадання гуманітарної допомоги, зібраної в Чехії, яка направлялась на Донбас. Це просто шахраї, люди, які фактично займаються кримінальними злочинами заради збагачення», – сказав український спецслужбовець.

«Патріоти» – ненавидять Захід, обожнюють Росію

Є чехи, які подорожують територією, що контролюють угруповання «ДНР» та «ЛНР», і вони називають себе активістами, блогерами, незалежними журналістами чи представниками установ, що симпатизують «ДНР» та «ЛНР». «Це переважно чеські екстремісти, які називають себе «патріотами», тільки виявляється, що вони патріоти не Чехії, а Росії чи Радянського Союзу» – каже Роман Маца.

Вони формують фіктивні делегації Чеської Республіки, які створюють враження, що між Прагою та угрупуваннями «Л/ДНР» існує якесь офіційне міжнародне співробітництво

Серед таких «патріотів» є чимало і чинних політиків, і навіть є члени парламенту. «Вони формують фіктивні делегації Чеської Республіки, які створюють враження, що між Прагою та угрупуваннями «Л/ДНР» існує якесь офіційне міжнародне співробітництво. Вони їдуть до Донецька, обіцяють там різні мільярдні інвестиції від Чехії, знаючи, що вони не надійдуть», – розповідає Маца.

Наприклад, рік тому в травні до Донецька на «святкування п’ятої річниці «ДНР» їздив депутат-комуніст Зденєк Ондрачек. Тоді з засудженням поїздки на Донбас виступив міністр закордонних справ Томаш Петржічек, який назвав її «ганьбою», а наступного дня її засудив прем’єр-міністр країни Андрей Бабіш та комітет Палати представників з закордонних справ, який дистанціювався від дій депутата.

Політичний коментатор видання Aktaulne.cz Мартін Фендрих пояснює, що останнім часом в Чехії посилюється «націоналізм проти Європейського союзу». На думку оглядача, його підтримує не лише президент Мілош Земан, але і прем’єр Андрей Бабіш, і віцепрем’єр Ян Гамачек. Особливо це проявилося під час кризи з біженцями, які стали важливою темою в чеській політиці, попри те, що самих біженців в країні не було, додає він.

Чеський популістський націоналіст словацького походження, але під суворим наглядом російсько-китайського націоналіста

«З Земаном – все зрозуміло, він щось на зразок російсько-китайського націоналіста. Бабіш бачить зразок в Орбані (прем’єр-міністр Угорщини – ред.), він хотів би зробити це тут по-своєму, без контролю ЄС. Він є чеський популістський націоналіст словацького походження, але під суворим наглядом російсько-китайського націоналіста Земана», – пише Фендрих.

Він зауважує, що нещодавній скандал зі знесенням у Празі статуї радянського маршала Івана Конєва показав, скільки «російських націоналістів» є серед найвищих чеських політиків.

Тому не дивно, на думку оглядачів, що коли ці погляди легітимізують на найвищому рівні, з’являються і люди, які готові їх реалізувати на практиці, такі як Петр Міхалу. Він, до речі, попри свої митарства між Росією та окупованою російськими гібридними силами частиною Донбасу, ще встиг подати до суду на мера празького району Прага-6 за знесення пам’ятника Конєву, звинувачуючи його у «фашизмі».

Вигнаний з Росії, сидячи без грошей та жодних перспектив на окупованій частині Донбасу, на запитання свого прихильника у соцмережах про те, як йому ведеться у Донецьку, Петр Міхалу відповідає, що краще, ніж у «фашистській Празі».