У СБУ підтвердили, що чех Кафка воював на боці бойовиків на Донбасі

Служба безпеки України підтвердила, що громадянин Чехії Павел Кафка воював на боці російських гібридних сил на Донбасу. Про це СБУ повідомила у відповіді на запит Радіо Свобода.

«За наявною інформацією особа з такими установчими даними є членом незаконного збройного формування так званих Л\ДНР», – повідомили в СБУ.

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Раніше Радіо Свобода повідомляло, що громадянин Чехії Павел К. обвинувачується прокуратурою цієї країни за статтею «тероризм». З чеських ЗМІ стало відомо, що його повне ім’я – Павел Кафка.

Щонайменше двох громадян Чехії чеські правоохоронні органи звинувачують у тероризмі. За участь в бойових діях на Донбасі в складі угруповань «ЛНР» та «ДНР» їм загрожує до 15 років позбавлення волі.