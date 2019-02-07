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07 Лютий 2019, Київ 21:45
Новини | Події

У СБУ підтвердили, що чех Кафка воював на боці бойовиків на Донбасі

​​​​Чех Павел Кафка, який воював на боці бойовиків на Донбасі

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Служба безпеки України підтвердила, що громадянин Чехії Павел Кафка воював на боці російських гібридних сил на Донбасу. Про це СБУ повідомила у відповіді на запит Радіо Свобода.

«За наявною інформацією особа з такими установчими даними є членом незаконного збройного формування так званих Л\ДНР», – повідомили в СБУ.

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Раніше Радіо Свобода повідомляло, що громадянин Чехії Павел К. обвинувачується прокуратурою цієї країни за статтею «тероризм». З чеських ЗМІ стало відомо, що його повне ім’я – Павел Кафка.

Щонайменше двох громадян Чехії чеські правоохоронні органи звинувачують у тероризмі. За участь в бойових діях на Донбасі в складі угруповань «ЛНР» та «ДНР» їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

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