Протягом доби бойовики 4 рази порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж поточної доби, 7 лютого, бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції українських військ, у тому числі двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Внаслідок обстрілів жоден військовослужбовець ООС не постраждав, запевнили у штабі.

«Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються», – мовиться у повідомленні.

У збройному угрупованні «ДНР» стверджують, що українські військові обстріляли насосну станцію біля Ясинуватої.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.