Українські військові не постраждали від обстрілів на Донбасі минулої доби – штаб ООС

Українські військові не постраждали внаслідок обстрілів на Донбасі минулої доби, 6 лютого, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, 6 лютого підтримувані Росією бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Обстрілів зазнали позиції українських сил у районі таких населених пунктів: Лебединське, Павлопіль, Піски, Водяне, Кримське, Хутір Вільний, Південне, Жованка, Станиця Луганська.

Підтримувані Росією бойовики звинуватили українських військових в обстрілах своїх позицій минулої доби. Про постраждалих бойовики не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.