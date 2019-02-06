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06 Лютий 2019, Київ 19:40
Новини | Політика

Луценко розраховує, що суд над екс-ватажком бойовиків «ДНР» Безлером відбудеться найближчим часом

Луценко про справу Безлера (на фото з гітарою): у нас закінчена фактично справа, по якій проходить 85 потерпілих

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Генеральний прокурор України Юрій Луценко розраховує, що судовий процес над колишнім ватажком бойовиків «ДНР» Ігорем Безлером відбудеться найближчим часом.

«Ця особа фактично розпочала військові дії на території України. У нас закінчена фактично справа, по якій проходить 85 потерпілих – скальпованих, розчленованих. Я глибоко переконаний, що найближчим часом ми маємо розпочати відкритий судовий процес в Слов’янську – нехай навіть заочний», – сказав Луценко.

За даними української влади, Безлер з весни 2014 брав участь у збройному конфлікті на Донбасі. Уже восени він покинув територію України. Українські правоохоронці інкримінують йому теракт та умисне вбивство.

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