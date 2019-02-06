Луценко розраховує, що суд над екс-ватажком бойовиків «ДНР» Безлером відбудеться найближчим часом

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розраховує, що судовий процес над колишнім ватажком бойовиків «ДНР» Ігорем Безлером відбудеться найближчим часом.

«Ця особа фактично розпочала військові дії на території України. У нас закінчена фактично справа, по якій проходить 85 потерпілих – скальпованих, розчленованих. Я глибоко переконаний, що найближчим часом ми маємо розпочати відкритий судовий процес в Слов’янську – нехай навіть заочний», – сказав Луценко.

За даними української влади, Безлер з весни 2014 брав участь у збройному конфлікті на Донбасі. Уже восени він покинув територію України. Українські правоохоронці інкримінують йому теракт та умисне вбивство.