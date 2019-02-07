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07 Лютий 2019, Київ 14:04
Новини | Політика

Денісова: з окупованих територій Донбасу передали 33 засуджених

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

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Підтримувані Росією бойовики передали на підконтрольну українській владі територію 33 засуджених, що були в ув’язненні на окупованих територіях Луганської області, повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

За її даними, процедура передачі відбулася у місті Щастя. Усі засуджені продовжать відбувати покарання на підконтрольній уряду України території, додала Денісова.

«В грудні минулого року ми забрали 42 ув’язнених, 12 з яких вже звільнено у зв’язку з відбуттям призначеного строку покарання», – повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини.

12 грудня 2018 року з окупованого Луганська на підконтрольну владі України територію були переміщені 42 людини, засуджені до початку російської агресії у 2014 році. Наступного дня з окупованої Донеччини передали ще 13 засуджених. Усі ці люди виявили бажання відбувати покарання на контрольованій Києвом території України.

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