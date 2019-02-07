Денісова: з окупованих територій Донбасу передали 33 засуджених

Підтримувані Росією бойовики передали на підконтрольну українській владі територію 33 засуджених, що були в ув’язненні на окупованих територіях Луганської області, повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

За її даними, процедура передачі відбулася у місті Щастя. Усі засуджені продовжать відбувати покарання на підконтрольній уряду України території, додала Денісова.

«В грудні минулого року ми забрали 42 ув’язнених, 12 з яких вже звільнено у зв’язку з відбуттям призначеного строку покарання», – повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини.

12 грудня 2018 року з окупованого Луганська на підконтрольну владі України територію були переміщені 42 людини, засуджені до початку російської агресії у 2014 році. Наступного дня з окупованої Донеччини передали ще 13 засуджених. Усі ці люди виявили бажання відбувати покарання на контрольованій Києвом території України.