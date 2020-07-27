Чехія: у Празі судять білоруса за «тероризм» через участь у боях проти України на Донбасі

Міський суд столиці Чехії Праги почав розгляд справи громадянина Білорусі, який, як каже обвинувачення, брав активну участь у боях на сході України на боці сепаратистів, що кваліфікують як «терористичний напад».

41-річний Олексій Фадєєв, який постійно живе в Празі і якому в разі визнання винним загрожує позбавлення волі на термін від 12 до 20 років, будь-яку свою вину заперечує і твердить, що хотів допомогти людям «боронитися від українських фашистів», повідомляють чеські новинні сайти.

На цей час чоловік уже перебуває в ув’язненні, засуджений в іншій кримінальній справі. Слухання нинішньої справи по суті мають початися 29 липня.

Як заявляє обвинувачення, Фадєєв узяв участь у війні проти України «з наміром активно підтримати сепаратистські угруповання на сході України, які домагаються відокремлення від України і створення самостійного державного утворення, так званої «Донецької народної республіки».

За словами прокурорів, Фадєєв неодноразово, від листопада 2014 до травня 2016 року, виїжджав із Чехії, щоб виконувати різноманітні воєнні завдання в лавах так званої «республіканської гвардії ДНР». Але він не тільки займався патрулюванням, а й брав активну участь у боях проти українських військ, які захищають суверенітет і територіальну цілісність України, заявили прокурори.

Фадєєв через перекладача заявив у відповідь, що його перебування на Донбасі, в Донецьку, мовляв, не було терористичним актом, бо він був там, щоб допомогти людям, через те, що, за його словами, владу в Україні захопили «фашисти», і він бачив в інтернеті відеозаписи, на яких нібито були зафіксовані «звірства», що відбувалися в Україні. Тож він вирушив на окуповану частину Донбасу через російський Ростов-на-Дону, де отримав зброю й відтак долучився до «республіканської гвардії ДНР».

Він також згадував про українську організацію «Правий сектор», яка, за його словами, нападала на цивільне населення. Але Фадєєв стверджував, що не мав наміру воювати з українськими урядовими військами і тільки брав участь у патрулюванні, а стріляв тільки на стрільбищі на тренуваннях. Він також заявляв, що не знав, що діяльність угруповання «ДНР» суперечить Конституції України.

Крім того, Олексій Фадєєв повідомив, що знайомий із громадянином Чехії, колишнім військовослужбовцем Еріком Ешту, який теж раніше був обвинувачений у тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті був засуджений лише умовно за службу в «іноземних збройних силах» і позбавлений чеського військового звання. За словами Фадєєва, Ешту допомагав йому дістатися в Україну і відтак зустрічався з ним у Донецьку. Ешту був викликаний на нинішній суд як свідок, але відмовився свідчити, бо ці свідчення могли б бути використані і проти нього самого.

Це в Чехії не перший такий випадок. Крім згаданого Еріка Ешту, колишнього військовослужбовця Збройних сил Чехії, також умовний термін за участь у діях російських гібридних сил на Донбасі проти України отримав громадянин Чехії Павел Кафка. Як заявляв рік тому посол України в Чехії Євген Перебийніс, Чехія розслідує можливу участь 20 своїх громадян у конфлікті на Донбасі на боці російських гібридних сил.

За Кримінальним кодексом Чехії, «терористичний напад» – це злочин, здійснений проти Чехії чи міжнародної організації, – але при цьому чеське право надає захист від терористичних дій і іншим державам.