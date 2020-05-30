У Чехії двом мешканцям країни висунули обвинувачення за участь у бойових діях проти України на Донбасі, повідомив посол України в Празі Євген Перебийніс.

Він процитував у фейсбуці повідомлення про це Вищої прокуратури в Празі, що були оприлюднені попереднього дня, 29 травня.

В одному з них прокурор Марек Бодлак інформує, що 11 травня прокуратура подала до Крайового суду в місті Чеське Будєйовіце обвинувачення проти громадянина Чехії у зв’язку з його участю в озброєному конфлікті на сході України в лавах підрозділів сепаратистів на зламі 2015–2016 років.

В іншому йдеться про те, що 27 травня схоже обвинувачення подали до Міського суду в Празі проти громадянина Білорусі з правом постійного мешкання в Чехії у зв’язку з його неодноразовою участю в тому ж конфлікті в 2014–2016 роках. У цьому повідомленні додано, що покарання, передбачене Кримінальним кодексом Чехії, становить від 12 до 20 років позбавлення волі.

В обох випадках ідеться про обвинувачення в злочині, що його Кримінальний кодекс Чехії визначає як «терористичний напад».

Як уточнило того ж дня, 29 травня, провідне чеське агентство ČTK, наведені статті обвинувачення й їхні пункти, відповідно до Кримінального кодексу Чехії, чинного станом на початок 2017 року, означають, що обох чоловіків обвинувачують у злочинній діяльності у складі організованої групи. А «терористичний напад», за цим кодексом, – це чин, здійснений проти Чехії чи міжнародної організації – але при цьому чеське право надає захист від терористичних дій і іншим державам.

За словами чеських дослідників, на Донбасі в лавах російських гібридних сил побували вже десятки громадян Чехії, де досить сильно працює російська і проросійська пропаганда й дезінформація, і деякі з них уже були засуджені до кримінальної відповідальності за тероризм.

Дані про участь громадян Чехії в війні проти України підтверджували і в Службі безпеки України.