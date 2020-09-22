Директору підприємства з ОРЛО оголосили підозру у фінансуванні окупаційної адміністрації – СБУ

Співробітники Служби безпеки України заочно повідомили про підозру гендиректору промислового підприємства з Луганщини у масштабній сплаті «податків» на користь окупаційної адміністрації та незаконних збройних формувань, повідомила у вівторок пресслужба СБУ.

«За даними досудового слідства, після російської збройної агресії у 2014 році державне підприємство, яке спеціалізується на виготовленні промислових комплектуючих, захопили та «націоналізували» сепаратисти. У 2015 році завод поновив виробничу діяльність і був зареєстрований у фейкових податкових органах терористів. Встановлено, що протягом 6 років підприємство через фірми-прокладки поставляє свою продукцію до РФ та низки європейських країн, а рух коштів відбувається через так званий «держбанк ЛНР», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, наразі відкрите кримінальне провадження за статтею про «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України».

Повідомляється, що підозрюваного голошено у розшук, на майно фігуранта, яке він має на контрольованій урядом території, накладено арешт. Тривають слідчі дії.