З початку року СБУ відкрила близько 80 справ через держзраду і створення терористичних організацій

З початку року Служба безпеки України розпочала 52 кримінальних провадження щодо вчинення державної зради та 27 – стосовно створення терористичної групи чи організації, повідомив у четвер пресцентр СБУ. За даними відомства, іще по дві справи відкрито за диверсії, шпигунство та теракти.

Повідомляється, що в більшості випадків розслідування стосуються викритих «агентів російських спецслужб, які виконували розвідувально-підривну роботу проти України».

«Державна зрада і теракт інкримінуються затриманому у квітні екскерівнику Центру спеціальних операцій «А» Валерію Шайтанову. Він перебував на агентурному зв’язку з полковником ФСБ РФ і передавав йому розвідувальну інформацію, в тому числі про операції в районі АТО/ООС. Підозру про скоєння державної зради також повідомлено керівнику агентурної мережі ГУ Генштабу ЗС РФ. Колишнього українського військовослужбовця завербували, коли він перебував на окупованій Луганщині. А потім він та ще троє осіб збирали розвідувальну інформацію про військові об’єкти на Волині», – йдеться в повідомленні СБУ.

Повідомляється, що СБУ запобігла передачі секретної технічної документації про вітчизняні військові розробки в ракетобудівній галузі.

«Мешканця Луганщини, який виявився агентом російської спецслужби, затримали під час спроби передачі даних представникам ФСБ», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, загалом з початку року розпочато 221 кримінальне провадження.

«Водночас за цей період за результатами розслідувань було винесено судові вироки 73 особам, у тому числі 21 – за державну зраду», – повідомили в СБУ.

Українські спецслужби періодично повідомляють про запобігання різного роду диверсіям, зокрема із боку громадян Росії, або осіб, які пов’язані з ними у протиправних діях за винагороду.