Луганщина: контррозвідники СБУ попередили диверсію в зоні ООС

Контррозвідка СБУ попередила диверсію у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Луганщині.

«У районі проведення ООС контррозвідники СБУ із залученням бійців ЦСО «А» затримали агента ФСБ РФ, який прибув з тимчасово окупованих територій нашої держави для виконання завдання з вчинення терористичного акту на об’єкті критичної інфраструктури Луганської області. Громадянина України затримано «на гарячому» під час спроби вилучення засобів вчинення диверсії, 2 гранатометів РПГ -22 із гранатами до них, із заздалегідь підготовленого ворогом схрону», – мовиться у повідомленні.

Як з’ясували у СБУ, зловмисник мав підірвати цистерни з аміаком ємністю 3,5 тонни на території ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот».

Виявилося, що затриманий є мешканцем окупованого міста Ровеньки. З 2014 року він воював на боці бойовиків, а згодом «був залучений представниками ФСБ РФ до негласної співпраці».

За інформацією експертів, пошкодження цистерн могло призвести до екологічної катастрофи та загибелі людей.

«Диверсанта затримано у порядку ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Він вже знаходився у розшуку за вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 110, 258-3 КК України», – заявили у СБУ.

Операцію проводили під процесуальним керівництвом прокуратури Луганщини.